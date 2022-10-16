Бахмут: участок фронта, где Россия все еще атакует

Елена - одна из немногих жителей некогда 70-тысячного Бахмута, кто до последнего времени еще оставался в городе под постоянными обстрелами Фото: BBC

Бахмут - это одно из немногих мест, где россияне не отступают и не обороняются, а, наоборот, атакуют. Продвижение вперед идет очень медленно и дорого обходится, но все-таки это - продвижение.

В начале июля в том, что россияне сконцентировали усилия на Бахмуте, была какая-то логика. Перед этим они взяли Северодонецк и Лисичанск, и Бахмут должен был стать следующим ключевым городом, а дальше российская армия пошла бы на Краматорск и Славянск.

Но это было до сентябрьского молниеносного наступления украинцев в Харьковской области. Угроза с севера для Краматорска и Славянска была ликвидирована, обычная артиллерия россиян до них теперь не достает, и в целом российская армия была вынуждена перейти из наступления в оборону.

Пресс-атташе оперативного командования "Восток" украинской армии, полковник Сергей Череватый сомневается, что у России найдутся силы и техника, чтобы в конце концов взять Бахмут. Многое, по его словам, зависит от того, сколько живой силы и какого качества Россия сможет мобилизовать.

Полковник Череватый сомневается, что россияне смогут взять Бахмут. Во всяком случае, как он говорит, на этом участке украинцы изрядно изматывают противника Фото: BBC

"Пока мы видим, что качество низкое, и им не хватает оружия", - утверждает полковник Череватый. По его словам, Россия отправляет на фронт танки Т-62 1960-х годов выпуска, потому что большая часть ее новой техники уже уничтожена.

Правда, пригороды Бахмута штурмует в основном не армия, а частная военная компания "Группа Вагнера".

Так все-таки, смогут ли россияне взять Бахмут? И если да, то что дальше?