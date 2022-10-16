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Бахмут: участок фронта, где Россия все еще атакует

BBC News Русская служба
Бахмут: участок фронта, где Россия все еще атакует
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BBC
Российские снаряды и ракеты прилетают в Бахмут и днем, и ночью
Российские снаряды и ракеты прилетают в Бахмут и днем, и ночью Фото: Reuters

Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил передает из Бахмута, который уже больше трех месяцев пытаются взять россияне.

На исходе восьмого месяца войны российские вооруженные силы оказались в роли обороняющейся и отступающей армии на северо-восточном и юго-западном участках фронта. Но есть участок, где они продолжают атаковать. Это - Бахмут.

Город вздрагивает от разрывов снарядов. Артобстрел идет уже несколько месяцев, день и ночь.

Большинство из 70 тысяч жителей Бахмута бежали. Остались в основном старики. Воды в городе нет, электричества - тоже.

Кучка местных жителей, выстроившись в очередь, ждет очередной эвакуации. Людей вывозят на микроавтобусе волонтеры, бесстрашно челноча между фронтовым городом и тылом.

Одна из эвакуируемых - Елена. Ей почти 70 лет.

"Люди очень устали", - говорит она под грохот очередных разрывов. Очень тяжело, говорит Елена, жить, когда готовить приходится на костре и таскать воду ведрами.

"Будь проклят тот, кто начал эту войну! Будь он стократ проклят!" - вздыхает Елена.

Залезая в автобус, она складывает ладони, благодаря волонтеров и судьбу за то, что наконец сможет выбраться отсюда.

Елена - одна из немногих жителей некогда 70-тысячного Бахмута, кто до последнего времени еще оставался в городе под постоянными обстрелами
Елена - одна из немногих жителей некогда 70-тысячного Бахмута, кто до последнего времени еще оставался в городе под постоянными обстрелами Фото: BBC

Бахмут - это одно из немногих мест, где россияне не отступают и не обороняются, а, наоборот, атакуют. Продвижение вперед идет очень медленно и дорого обходится, но все-таки это - продвижение.

В начале июля в том, что россияне сконцентировали усилия на Бахмуте, была какая-то логика. Перед этим они взяли Северодонецк и Лисичанск, и Бахмут должен был стать следующим ключевым городом, а дальше российская армия пошла бы на Краматорск и Славянск.

Но это было до сентябрьского молниеносного наступления украинцев в Харьковской области. Угроза с севера для Краматорска и Славянска была ликвидирована, обычная артиллерия россиян до них теперь не достает, и в целом российская армия была вынуждена перейти из наступления в оборону.

Пресс-атташе оперативного командования "Восток" украинской армии, полковник Сергей Череватый сомневается, что у России найдутся силы и техника, чтобы в конце концов взять Бахмут. Многое, по его словам, зависит от того, сколько живой силы и какого качества Россия сможет мобилизовать.

Полковник Череватый сомневается, что россияне смогут взять Бахмут. Во всяком случае, как он говорит, на этом участке украинцы изрядно изматывают противника
Полковник Череватый сомневается, что россияне смогут взять Бахмут. Во всяком случае, как он говорит, на этом участке украинцы изрядно изматывают противника Фото: BBC

"Пока мы видим, что качество низкое, и им не хватает оружия", - утверждает полковник Череватый. По его словам, Россия отправляет на фронт танки Т-62 1960-х годов выпуска, потому что большая часть ее новой техники уже уничтожена.

Правда, пригороды Бахмута штурмует в основном не армия, а частная военная компания "Группа Вагнера".

Так все-таки, смогут ли россияне взять Бахмут? И если да, то что дальше?

"Когда мы отступали из Лисичанска, мы измотали врага", - говорит полковник Череватый. Он предполагает, что с Бахмутом может быть то же самое.

BBC
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