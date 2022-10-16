В иранской тюрьме с сотнями политзаключенных произошел пожар

Другое государственное агентство Тасним со ссылкой на анонимного иранского чиновника тоже пишет, что в беспорядках политзаключенные не участвовали.

По словам свидетеля, опрошенного агентством Рейтер, у входа в тюрьму собрались родственники заключенных.

Помимо оппозиционеров в Эвине отбывают сроки иранские журналисты, иностранные граждане, приговоренные в Иране, и обладатели двойного гражданства.

Западные правозащитники давно критикуют режим в тюрьме Эвин. В Human Rights Watch говорят, что заключенных Эвина пытают, не оказывают им необходимой медицинской помощи и грозят оставить в тюрьме на всю жизнь.

В августе прошлого года группа хакеров под названием Edalat-e Ali ("Справедливость Али") выложила в интернет видеозаписи с камер внутреннего наблюдения тюрьмы - на них персонал избивает и пытает заключенных.

В Иране уже несколько недель продолжаются протесты. Это самая крупная волна общественного недовольства в Иране за несколько десятилетий и серьезный вызов для властей.

Все началось из-за смерти 22-летней Махсы Амини, которая 13 сентября была задержана иранской полицией нравов за нарушения правил ношения хиджаба.

Свидетели ареста утверждают, что полицейские избили ее, после чего она впала в кому. Через несколько дней Махса скончалась в больнице.