Видео ⟩ Россия сообщила об ударе по зданию городской администрации в оккупированном Донецке

Как отмечает Русская служба ВВС, в местных Telegram-каналах опубликованы фото и видео с места событий.

По информации "штаба территориальной обороны "ДНР", в результате обстрела частично разрушено здание городского совета, пострадали два человека, они были госпитализированы.

"Глава" Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Ворошиловский район якобы обстреляли из HIMARS, сгорели машины, припаркованные возле здания. По его словам, в здании горсовета после попадания ракеты обрушился потолок, выбиты стекла.

Украинские власти пока не прокомментировали ситуацию.