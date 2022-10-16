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Видео ⟩ Россия сообщила об ударе по зданию городской администрации в оккупированном Донецке

rus.tvnet.lv
Россия сообщила об ударе по зданию городской администрации в оккупированном Донецке
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Донецк. 16 октября 2022 года
Донецк. 16 октября 2022 года Фото: AP/Scanpix

Вооруженные силы Украины осуществили массированный обстрел здания городской администрации в центре Донецка, который находится под контролем самопровозглашенной ДНР, сообщают российские СМИ.

Как отмечает Русская служба ВВС, в местных Telegram-каналах опубликованы фото и видео с места событий.

По информации "штаба территориальной обороны "ДНР", в результате обстрела частично разрушено здание городского совета, пострадали два человека, они были госпитализированы.

"Глава" Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Ворошиловский район якобы обстреляли из HIMARS, сгорели машины, припаркованные возле здания. По его словам, в здании горсовета после попадания ракеты обрушился потолок, выбиты стекла.

Украинские власти пока не прокомментировали ситуацию.

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