В то время как лидер "Нового Едиества" (НЕ) Кришьянис Кариньш продолжает попытки сформировать правительство, политики и СМИ провели в офисе партии на этой неделе почти десять часов. "Пока не принято решение - из зала никто не выйдет", - временами казалось, что этот метод, обещанный в предвыборной программе "Объединенного списка" (ОС), уже используется. Однако после двусторонних переговоров со всеми тремя партиями, которые Кариньш все же хотел бы видеть в правительстве, согласия по коалиционной модели все еще нет, а список дел правительства, помимо самоочевидных вещей, объединяющих всех, также содержит довольно много противоречий, заключает программа Латвийского телевидения de facto. Например, о новых министерских портфелях и о том, что такое кризис на самом деле.
"Что для них кризис, для меня - повседневная работа": о чем партия Кариньша спорит с другими
"Если бы я был главой этого нового правительства, для меня в первую очередь было бы важно, что мы будем делать как правительство, а во вторую - кто будут конкретные действующие лица. Потому что если вы сможете договориться о работе, вы сможете разделить все позиции и так далее", - это заявление Кариньша после встречи с президентом Эгилом Левитасом в начале недели подтвердило, что лидер НЕ придерживается тактики, которую он обсуждал с членами партии сразу после выборов. Кариньш сделал вид, что не заметил твердой позиции, выраженной ОС и Национальным объединением (НО) на прошлой неделе, что правительство должно быть сформировано в триумвирате - без "Прогрессивных".
"Прогрессивные" были первыми, кого НЕ пригласило на совещание. После этого партия как выразила поддержку нескольким идеям Кариньша, таким как создание должности министра климата, окружающей среды и энергетики, так и заявила, что хотела бы уточнить позицию ОС и НО по ряду важных вопросов для "Прогрессивных". Например, выполнение постановлений Конституционного суда, отношение к атакам на СМИ, то, чтобы в экономике доминировали не приближенные к власти бизнесмены, а экспортеры, инвестирующие в технологии будущего. А также то, чтобы министрами назначались люди, являвшиеся кандидатами на выборах и получившие мандат избирателя.
То, что эти требования были тактическим ходом, чтобы в случае отказа гордо уйти из-за стола коалиции, лидер "Прогрессивных" Каспар Бришкенс отрицал: "Нет, я думаю, что мы повторили эти тезисы не только на неделе формирования коалиции, но и на протяжении всей нашей кампании".
"Прогрессивные" также провели отдельную встречу с НЕ в своем офисе, на которой обсудили взгляды на работу в сфере благосостояния и здоровья. Даже после переговоров на этой неделе НЕ остается единственной партией, которая все еще видит в "Прогрессивных" потенциального партнера по коалиции. В четверг вечером беспартийный лидер ОС Улдис Пиленс принимал у себя представителей "Прогрессивных", но, вероятно, это было воспринято как проявление вежливости.
Пиленс вместе с другими лидерами ОС долго разговаривали с НЕ - три с половиной часа. Первый час прошел как лекция Пиленса о кризисном менеджменте, которому уделяется особое внимание в программе ОС. Этот вопрос также был одним из тех, где видение НЕ отличается, сказал после беседы Кариньш:
"Можно сказать, что оба считают, что антикризисное управление в нашей стране действительно нуждается в улучшении. Так думаю и я сам.
Но тут у нас достаточно заметное расхождение во мнениях, что такое кризис, что его определяет. И, на мой взгляд то, что я бы определил как повседневную работу правительства, в их восприятии - один большой, долгий и непрерывный кризис".
Мнения НЕ и ОС разошлись и в отношении принятия Закона о гражданском союзе и ратификации Стамбульской конвенции. Партия премьера также не согласна с внесением изменений в Конституцию с целью перехода к смешанной избирательной системе, при которой половина депутатов Сейма избиралась бы по одномандатным округам. ОС обещал это в своей программе, но в потенциальной коалиции к этому не прислушиваются. "По поводу смешанной избирательной системы мы также проинформировали наших коллег из ОС, что не будем единомышленниками в этом вопросе", - подчеркнул также председатель правления Нацобъединения Райвис Дзинтарс.
В начале недели Кариньш снова отправится к президенту, чтобы сообщить о выводах НЕ после второго раунда переговоров.
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