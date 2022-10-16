"Что для них кризис, для меня - повседневная работа": о чем партия Кариньша спорит с другими

В то время как лидер "Нового Едиества" (НЕ) Кришьянис Кариньш продолжает попытки сформировать правительство, политики и СМИ провели в офисе партии на этой неделе почти десять часов. "Пока не принято решение - из зала никто не выйдет", - временами казалось, что этот метод, обещанный в предвыборной программе "Объединенного списка" (ОС), уже используется. Однако после двусторонних переговоров со всеми тремя партиями, которые Кариньш все же хотел бы видеть в правительстве, согласия по коалиционной модели все еще нет, а список дел правительства, помимо самоочевидных вещей, объединяющих всех, также содержит довольно много противоречий, заключает программа Латвийского телевидения de facto. Например, о новых министерских портфелях и о том, что такое кризис на самом деле.