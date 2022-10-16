LRT: внебрачная дочь Сергея Шойгу - гражданка Литвы

По информации телеканала, гражданство та получила в 2019 году после того, как бывшая любовница главы минобороны РФ и мать его детей Елена Каминскас (Шебунова) вышла замуж за гражданина Литвы Адолфаса Каминскаса, который признал дочь Шебуновой своей и подал соответствующее заявление в Департамент миграции Литвы. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее другое издание - The Insider - выяснило, что Каминскас до женитьбы на Шебуновой имел небольшое предприятие по продаже мопедов и запчастей к ним, однако после бракосочетания он стал владельцем фирмы в России с уставным капиталом в миллион рублей (около 16 тыс. евро), начал необъяснимо быстро богатеть, в итоге став бенефициаром нескольких предприятий Литвы, владеющих активами на сумму примерно в 20 миллионов евро в разных частях литовской столицы.

По данным LRT, после начала российского вторжения в Украину Каминскас, получивший российское гражданство, продал свои активы в Литве.

Суд с Литвой