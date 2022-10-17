По очень печальному поводу Таллинн окрасился в розовый

Не все известные здания решили присоединиться к акции, например, небоскребы в центре Таллинна так и были окрашены в привычные цвета украинского флага. Но Певческое поле, площадь Вабадузе, колесо обозрения и некоторые другие объекты эстонской столицы в одну из осенних ночей порозовели. На странице Roosalindijooks появилась красочная галерея всех этих зданий, но повод, как вы понимаете, совсем не радостный. "Большое спасибо за участие в кампании! Ради общей цели! Спасибо, что помогаете нам работать вместе ради великого дела!" – говорится на странице в соцсети Фейсбук.

Это не единственная акция, которая в последние недели прошла в Таллинне на подобную тематику. 8 октября в Кадриорге состоялся традиционный благотворительный забег "Розовой ленты", организованный НКО "Во имя жизни". Важное значение этого спортивного мероприятия заключается также в поддержании здоровья и профилактике различных заболеваний и рисков для здоровья с помощью здорового образа жизни и физической активности. Забег прошел в эстонской столице уже в пятый раз.

Согласно европейской статистике, каждая восьмая женщина может заболеть раком груди. По данным Института развития здоровья (TAI), рак груди чаще всего поражает женщин, но с подобным недугом сталкиваются и мужчины в Эстонии.

В 2017 году рак груди был диагностирован у 767 женщин и 8 мужчин, годом позднее - у 842 женщин и четырех мужчин, а в 2019 году - у 841 женщины и четырех мужчин.

В благотворительном забеге в этом году приняли многие страны: Эстония, Румыния, Молдова, Испания, Великобритания, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Кипр, Бельгия, Косово, Хорватия, Люксембург, Польша, Швейцария, Грузия, Словения, Мальта, Чехия, Албания, Болгария, Португалия, Италия, Франция и Украина.