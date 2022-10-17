В РФ из-за закона об отрицании семейных ценностей могут запретить русскую классику

Спорные сюжеты есть в стихотворении Федора Сологуба "На совете", где можно найти пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, повесть Александра Куприна "Суламифь" говорит о полигамии. Хрестоматийная пьеса Александра Островского "Гроза", если отталкиваться от нового закона, пропагандирует самоубийство, а в рассказе "Морфий" Михаила Булгакова есть пропаганда наркотиков.

Сцены сексуального насилия есть в романах Шолохова, Бунина и других русских классиков. "Лолита" Владимира Набокова и вовсе может трактоваться как пропаганда педофилии, как и в роман "Бесы" Федора Достоевского. Ряд книг, таких как, к примеру, "Анна Каренина" Льва Толстого и вовсе говорят о супружеской измене, что противоречит "традиционным ценностям".

Сообщается, что Российский книжный союз направил письмо с просьбой разъяснить этот момент председателю комитета по информполитике Александру Хинштейну, ведь ряд этих произведений входят в школьную программу. Хинштейн уже прокомментировал журналистам что, по его мнению, "Лолита" пропагандой являться точно не может".

Напомним, закон о "запрете пропаганды ЛГБТ" внесен группой депутатов в Госдуму РФ в июле этого года. В конце прошлой недели стало известно, что он получил положительный отзыв правительства. Также президент России Владимир Путин поручил унифицировать понятие "духовно-нравственные ценности" в законодательстве страны.