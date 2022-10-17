Охота на "Шахеда". Утренний налет дронов на Киев глазами очевидцев

Первый взрыв Олег услышал в 6.40 со стороны железнодорожного вокзала. Говорит, что уже привыкший к подобным звукам ребенок даже не проснулся.

Но минут через 10-15 за окнами послышался новый звук - стрелкового оружия, вспоминает киевлянин.

"Еще один новый звук - старого мопеда - и мы понимаем, что идет охота на "Шахеда". Ребенок с мамой идет в ванну, а я выглядываю в окно. Действительно, метрах в 100 летит дрон. Удивительно, но в лучах восходящего солнца он не черный" , а ярко желтый. Через секунду раздается взрыв. Ориентировочно в 2 км от моего дома", - рассказывает Олег.

Подобных взрывов утром в Шевченковском районе Киева былое еще четыре или пять, утверждает он.

Киев Фото: BBC

"И началось: первый, второй, третий"

"В 6:20 начала завывать сирена. Я еще спала и не могла понять - это у меня в голове или на самом деле, - вспоминает киевлянка Оксана. - Быстро перенесла подушку и одеяло в ванную. И началось: первый, второй, третий".

Оксана описывает громкий и неприятный звук в небе - их издают дроны, напавшие на Киев утром. Затем раздались выстрелы и громкий взрыв.

"Ситуация напряженная и непонятная. Сил нет. Это очень страшно", - говорит живущая в центре Оксана.

Киев Фото: Getty Images

"Было очень громко"