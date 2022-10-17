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Охота на "Шахеда". Утренний налет дронов на Киев глазами очевидцев

BBC News Русская служба
Охота на "Шахеда". Утренний налет дронов на Киев глазами очевидцев
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BBC
Обстрел Киева
Обстрел Киева Фото: BBC News

В понедельник киевлян, как и неделю назад, разбудили звуки взрывов и завывающей сирены воздушной тревоги.

Впрочем, на этот раз жители центральных районов столицы услышали и другой звук - громкое жужжание, похожее на двигатель старого мопеда.

Российская армия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе, подтвердили в офисе президента Зеленского.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о по меньшей мере четырех взрывах. В результате одного из них в Шевченковском районе был разрушен исторический жилой дом. По словам мэра, из-под завалов удалось достать 18 человек, спасатели пытались добраться еще до двоих выживших.

Прибывшая на место корреспондент Би-би-си стала свидетелем того, как из-под завалов спасатели выносят тело. Чуть позже мэр подтвердил, что одна женщина погибла.

Киев
Киев Фото: Getty Images

"Звук старого мопеда"

Утро понедельника, 17 октября, началось почти так же, как и неделю назад, рассказывает киевлянин Олег.

Олег живет на Лукьяновке - это исторический район Киева, расположенный в нескольких километрах от центра столицы. Там, в частности, расположены общежития нескольких киевских вузов.

Первый взрыв Олег услышал в 6.40 со стороны железнодорожного вокзала. Говорит, что уже привыкший к подобным звукам ребенок даже не проснулся.

Но минут через 10-15 за окнами послышался новый звук - стрелкового оружия, вспоминает киевлянин.

"Еще один новый звук - старого мопеда - и мы понимаем, что идет охота на "Шахеда". Ребенок с мамой идет в ванну, а я выглядываю в окно. Действительно, метрах в 100 летит дрон. Удивительно, но в лучах восходящего солнца он не черный" , а ярко желтый. Через секунду раздается взрыв. Ориентировочно в 2 км от моего дома", - рассказывает Олег.

Подобных взрывов утром в Шевченковском районе Киева былое еще четыре или пять, утверждает он.

Киев
Киев Фото: BBC

"И началось: первый, второй, третий"

"В 6:20 начала завывать сирена. Я еще спала и не могла понять - это у меня в голове или на самом деле, - вспоминает киевлянка Оксана. - Быстро перенесла подушку и одеяло в ванную. И началось: первый, второй, третий".

Оксана описывает громкий и неприятный звук в небе - их издают дроны, напавшие на Киев утром. Затем раздались выстрелы и громкий взрыв.

"Ситуация напряженная и непонятная. Сил нет. Это очень страшно", - говорит живущая в центре Оксана.

Киев
Киев Фото: Getty Images

"Было очень громко"

"Я слышал взрывы, пока утром заваривать кофе. Звук был тот же, что во время ударов в прошлый понедельник ракетами. Все скрылись в коридоре. Чуть позже услышали, "дребезжащий мопед" и как по нему стреляют", - рассказывает Дмитрий.

"На этот раз было очень громко", - добавляет он.

Киев
Киев Фото: Getty Images

Автоматы и сигнализации

Корреспондент Би-би-си Пол Адамс, находившийся в центре Киева, уточняет, что взрывы начались около 06:30 и в общей сложности их было пять. Последний - около 08:10.

Два точно произошли вблизи от центра украинской столицы: там на звук взрыва среагировали сирены и автомобильные сигнализации.

Звуки выстрелов киевляне слышали, когда военные пытались сбить дроны просто из автоматов. Видеозапись по меньшей мере одного такого "перехвата" опубликовано в соцсетях.

Какие именно цели должны были поразить дроны, по замыслу российских военных, сказать сложно. В мэрии Киева говорят, что в результате налета пострадали жилые и нежилые дома. Железнодорожники говорят, что взрывы произошли неподалеку от вокзала Киев-Пассажирский.

Пол Адамс напоминает, что несколько последних российских атак были направлены на энергетическую инфраструктуру Украины. По всей видимости, утренний налет в понедельник также был направлен на то, чтобы нарушить работу служб жизнеобеспечения украинской столицы.

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