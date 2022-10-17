На границе Греции и Турции обнаружены 92 голых мигранта. Стороны обвиняют друг друга

Би-би-си не удалось провести независимую проверку этого утверждения.

"Хотелось бы получить какое-либо разумное объяснение со стороны турецкого правительства", - сказал Теодорикакос.

Днем ранее министр миграции Греции Нотис Митарачи написал в своем "Твиттере", что обращение Турции с мигрантами является "позором для цивилизации". Он сказал, что Афины ожидают от Анкары расследования инцидента и "защиты... своей границы с ЕС".

Голых мигрантов обнаружили через несколько дней после утечки доклада чиновников ЕС, критикующего отдельных старших чинов Frontex за то, что они тайно выдворяли мигрантов из Греции в Турцию. Афины это отрицают. В Frontex же утверждают, что эта практика осталась в прошлом.

Турция назвала заявления своего соседа "фейком" и обвинила его в "жестокости".

Выступая в ООН в сентябре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию в превращении Эгейского моря в "кладбище" и заявил, что Афины проводят "деспотичную политику" в отношении иммиграции.

Нынешний спор достиг самого высокого правительственного уровня в Турции: в твитах от имени президента отрицается какая-либо ответственность за случившееся, а Греция обвиняется в "бесчеловечной" ситуации.

"Греческая машина фальшивых новостей снова в работе", - написал в соцсетях главный помощник президента Эрдогана по связям с прессой Фахреттин Алтун.