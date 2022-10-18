От великого комбинатора попахивает российской нефтью

Проанализировав данные деклараций Alexela Logistics о ввезенных продуктах, Курвитс сказала, что их можно использовать при замешивании разных видов топлива. "Вот некоторые примеры, какие продукты разрешено использовать при смешивании топлива: 2706, 2713, 2902, 2905, 2909, 3811, 3814, 3826, 3904 и так далее", – зачитала она. Услуги по смешиванию нефтепродуктов предлагают еще несколько предприятий, но у них нет разрешения на производство "эстонской смеси".

Исполнительный директор Топливного союза Март Раамат сказал, что если судить по показателям экспорта, то складывается впечатление, будто топливо идет на экспорт, в основном в качестве судового топлива, и выразил убежденность в том, что на эстонские заправки топливо, произведенное из российской нефти, не попадает.

"Глядя на внешнеторговую статистику, очень интересно наблюдать за большими объемами экспорта "эстонских" нефтепродуктов, учитывая, что у нашей страны нет никаких возможностей производить топливо, – отметил Раамат. – Я не знаю, что с ними происходит в терминале, вследствие чего они окрашиваются в цвета эстонского флага". А услышав, что речь может идти о производстве "эстонской смеси", Раамат заявил: "Сейчас это абсолютно неэтично!".

Бесхребетные эстонские политики не в состоянии остановить нефтяной вал

Ээрик Хедна. Фото: Tairo Lutter

"Эмбарго России! Тотальное эмбарго! – взволнованно восклицает руководитель таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрик Хелдна (на фото), говоря о санкционной мягкотелости Европейского союза. Миллионы тонн российской нефти продолжают поступать через Эстонию, и часть этого потока оседает и здесь. – Мы ежедневно подкармливаем агрессора!".

Руководитель таможни, в прошлом полицейский, встревожен известием, что более половины дохода от нефти и газа государство-агрессор получает от Европейского союза. По данным газеты Postimees от 6 сентября 2022 года, за первые шесть месяцев войны в Украине Россия заработала на экспорте ископаемого топлива 158 миллиардов евро.

"В полной ли мере работают санкции в отношении топлива и энергоносителей? К сожалению, нет! – возмущается Хелдна. – Хребет надо иметь! Если государство – я говорю обо всех 27 странах-членах ЕС – руководствуется моральными принципами, то Европейский союз должен твердо стоять на своем: да, мы будем замерзать, да, некоторым нашим предприятиям предстоит обанкротиться, да, наша экономика пострадает – мы все это учли, но мы пойдем до конца. А пока этого нет… Упрекать то или иное предприятие – это лицемерие!".

"Какие бы моральные трудности нас ни одолевали, когда настает переходный период, то определенные меры, к сожалению, допустимы", – добавляет Хелдна.

Он полагает, что Эстония сама могла бы ограничить ввоз нефти, как она это сделала год назад, запретив ввоз легендарного ароматизированного масла 2707 из Беларуси. Тогда маленькая Эстония сформировала санкционную политику всего Европейского союза. Это был один из немногих решительных поступков, когда Эстония в одностороннем порядке ввела внутригосударственную санкцию. Оказывается, и так можно было! А потом к этому присоединилась и вся Европейская комиссия.

Критикует сложившуюся ситуацию и исполнительный директор Топливного союза Март Раамат: "Неожиданно государство без согласования с ЕС прекратило поставки газа из России. Это был верный шаг, но почему такой же запрет не коснулся нефтепродуктов? Весной, когда СМИ заговорили даже об увеличении транзита нефти через Эстонию, государство внезапно сослалось на ожидаемые от Евросоюза общие санкции. Почему для одних видовтоплива дожидаются общего одобрения, а другие можно запретить в одностороннем порядке?".

Нынешняя неопределенность в отношении российской нефти тревожит и Топливный союз Эстонии. Часть входящих в него предприятий из этических соображений прекратила всякие связи с Россией, другие же, наоборот, стригут барыши за счет первых.

А ведь государство могло бы легко остановить железнодорожный транзит нефти. Для этого достаточно одного распоряжения государственной фирме Eesti Raudtee и другому государственному предприятию – Operail, которое тоже занимается перевозкой нефти от пограничного пункта в Нарве.