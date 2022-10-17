Видео ⟩ В российском городе Ейск упал истребитель Су-34, погибли два человека, пострадали еще 19

Самолет с полным боекомплектом упал во дворе дома 47/1 на улице Красная, у ТЦ "Меотида".

В МЧС Краснодарского края сообщили, что загорелись квартиры с первого по пятый этажи; огонь повредил более 45 квартир.

Также сообщается, что пламя полностью охватило один из подъездов, уже есть пострадавшие.

На месте возгорания работают "все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны", сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Спасатели пока не могут локализовать возгорание.

Как заявили в Министерстве обороны России, у Су-34 загорелся один из двух двигателей. По данным ведомства, самолет потерпел крушение, когда набирал высоту после вылета с военного аэродрома Южного военного округа.

Telegram-канал 112 сообщает, что оба пилота катапультировались, в каком они состоянии, пока неизвестно.

"По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете", — заявили в министерстве.

Основная версия случившегося - на взлете в двигатели самолета попали птицы, сообщил "военкор" Александр Коц.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку по факту крушения самолета.

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Он заслушал доклады министров и главы региона о случившемся и поручил губернатору, главе МЧС и министру здравоохранения вылететь в Ейск.

Около 350 жильцов многоэтажного дома, по данным 112, эвакуировали в ближайшую гостиницу и детский лагерь.

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Из-за крушения погибли два человека, со ссылкой на МЧС по Краснодарскому краю, пишет "Интерфакс".

При этом издание Baza сообщает о гибели трех человек, но эта информация непроверена.

Краевой оперштаб сообщил, что пострадали 19 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — трое детей 8-10 лет.