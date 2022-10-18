В Риге с большим концертом выступит Noize MC

Ивана Алексеева, более известного как Noize MC, в СМИ называют рок-звездой российского хип-хопа или рэп-рок-исполнителя. За время своей творческой карьеры у Ивана вышло 9 альбомов и более 60 видеоклипов.

Один из последних клипов на песню "Страна Дождей" менее, чем за неделю, собрал более миллиона просмотров на YouTube. Клип выпущен в поддержку тура артиста "Всё как у людей" по странам Европы и США.

Видео: Клип Noize MC - Страна Дождей

К осени 2022 года артист со своей командой приготовили особенную программу,

состоящую из своих популярных работ за все 19 лет существования группы, а также свежие треки с нового альбома "Выход в город".

Подробная информация о концертном туре певца доступна на официальном сайте коллектива www.noizemc.com.

Билеты на рижский концерт можно приобрести в кассе Ticketshop.lv.

Исполнитель Noize MC Фото: Пресс-фото