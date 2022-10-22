Счастливчики! Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет белая полоса в ноябре

Известный астролог и телеведущий Павел Глоба рассказал, что трем знакам Зодиака в ноябре повезет больше остальных. Специалист по звездам дал прогноз для Тельцов, Козерогов, Стрельцов.

Для Тельцов ноябрь станет счастливым месяцем в области семейных отношений. Они буквально откроют рай у себя дома. Много общения с родными и близкими принесут массу удовольствия этому знаку, отсюда и возникнет ощущение, что все налаживается в жизни.

Стрельцы ощутят удачу во второй половине ноября. Для них наступит время наверстывать упущенное - естественно, в выгодном для них ключе.

В личной жизни благоденствие наступит и у Козерогов. Счастливыми и продолжительными станут отношения, которые этот знак зодиака завяжет в последний осенний месяц.