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Счастливчики! Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет белая полоса в ноябре

Limon.ee
Счастливчики! Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет белая полоса в ноябре
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Фото: Shutterstock

Людям этих знаков последний месяц осени сулит благополучие, пишет Limon.ee.

Известный астролог и телеведущий Павел Глоба рассказал, что трем знакам Зодиака в ноябре повезет больше остальных. Специалист по звездам дал прогноз для Тельцов, Козерогов, Стрельцов.

Для Тельцов ноябрь станет счастливым месяцем в области семейных отношений. Они буквально откроют рай у себя дома. Много общения с родными и близкими принесут массу удовольствия этому знаку, отсюда и возникнет ощущение, что все налаживается в жизни.

Стрельцы ощутят удачу во второй половине ноября. Для них наступит время наверстывать упущенное - естественно, в выгодном для них ключе.

В личной жизни благоденствие наступит и у Козерогов. Счастливыми и продолжительными станут отношения, которые этот знак зодиака завяжет в последний осенний месяц.

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