Жертвы ракетных ударов по Киеву - не фейк. Фактчекинг DW

На той же неделе, когда Киев подвергся ракетным обстрелам, украинский телеканал "1+1" показал сюжет, в котором можно узнать раненую женщину. Украинские журналисты посетили ее в одной из киевских клиник. Женщину зовут Александра Киселева, и она подробно рассказала, как 10 октября по дороге с рабочего места в укрытие была ранена. На ее лице действительно видно много ран, на часть из них были наложены швы.

В интервью она подчеркивает, что мир должен видеть, что делает Россия с мирным населением Украины. Больше всего Киселева хочет, чтобы ее сестра в России увидела ее раненое лицо и поверила ей. И именно о сестре шла речь в видео, которое называют инсценировкой.

Александра Киселева, была ранена во время ракетных обстрелов Киева 10 октября. На фото она дает интервью украинскому телеканаду 1+1 Фото: TSN/1+1/YouTube

Украинские журналисты также нашли молодого мужчину в военной форме, который на видео оказывает Александре Киселевой первую помощь. Это Александр Мирошниченко, 19-летний студент Национального экономического университета в Киева, который в качестве добровольца 10 октября помогал раненым. Мирошниченко носит на своей форме опознавательные знаки команды Puls, помогающей в эвакуации.

В Instagram-аккаунте Puls размещена история от 10 октября, в которой можно увидеть и Александра Мирошниченко. "Наш брат @aamyros спас сегодня 8 жизней в Киеве", - сказано в подписи к фотографии, на которой Мирошниченко (его имя написано на униформе) устало сидит на земле. Сцена, где Мирошниченко накладывает Киселевой повязку, также есть в Instagram Story. Некоторые фото с места события Мирошниченко опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Из этой же истории в Instagram следует, что Александр Мирошниченко 10 октября сообщал каналу BBС о российских ракетных ударах. Он рассказал, как после первого взрыва вместе со своими друзьями спонтанно отправился в центр города, чтобы помочь людям.

Вывод: Утверждение, что жертвы среди мирного населения во время ракетных обстрелов Киева 10 октября на самом деле являются актерами, - это ложь. Ракетный удар вблизи здания 101 Towers действительно был, и ранение людей, находившихся вблизи от места удара, задокументированы многими международными журналистами.