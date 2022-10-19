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Жертвы ракетных ударов по Киеву - не фейк. Фактчекинг DW

Deutsche Welle Татьяна Клуг
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Жертвы ракетных ударов по Киеву - не фейк. Фактчекинг DW
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Доброволец оказывает медицинскую помощь раненой во время ракетных обстрелов Киева 10 октября женщине
Доброволец оказывает медицинскую помощь раненой во время ракетных обстрелов Киева 10 октября женщине Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

В соцсетях усомнились в подлинности фотографий людей, раненых во время ракетных ударов РФ по Киеву. Что это - инсценированные сцены с актерами или реальные люди? Фактчекинг DW.

Россия продолжает наносить удары по украинским городам ракетами и дронами. После относительно спокойной фазы в последние дни война вернулась в украинскую столицу. Особенно интенсивным был ракетный обстрел 10 октября, самый мощный с момента вторжения России в Украину.

По официальным данным, в результате ракетных ударов в тот день в Киеве и других регионах Украины погибли 19 человек, 105 были ранены. Только в Киеве 10 октября, по данным мэра столицы Виталия Кличко, с ранениями были доставлены в больницы 43 человека. Фотографии залитых кровью людей - жертв ракетных обстрелов - облетели мир, их опубликовали многие СМИ. Но в соцсетях распространяют видео, которое ставит под вопрос подлинность фотографий из Киева.

Утверждение: "Драматические фотографии сделаны для западных СМИ", пишет в Twitter Мария Дубовикова, которая называет себя российским медиаэкспертом. Другой пользователь комментирует: "Наглые актеры снимаются для западных СМИ, чтобы показать кровавые картинки". Оба постят в своих аккаунтах видео, на котором, по всей видимости, раненая женщина с забинтованной головой делает селфи. Многие другие аккаунты повторяют утверждение и пишут об "инсценировке" для западных СМИ.

Фактчекинг DW: ложь

14-секундное видео, которое только в Twitter посмотрели более 50 000 раз и которое появилось на испанском языке в Telegram и на немецком в Facebook, показывает не "инсценировку", где сняты актеры, а действительно получившую ранения мирную жительницу в Киеве. На фотографии в верхней части видео показана женщина, у которой на голове бинтовая повязка, а на теле видно кровавое пятно.

Справа рядом с женщиной стоят другие люди, среди них мужчина, у которого тоже перевязана голова и по лицу бежит кровь. Женщина говорит по-украински: "Сфотографируйте меня, Андрей Андреевич! Я сейчас сама себя сфотографирую и отправлю фото моей сестре в Россию".

В середине фотографии мы увидели надпись, что фото сделано агентством Associated Press. По данным этого информагентства, на фото изображена женщина, пострадавшая в результате российских ракетных ударов 10 октября 2022 года. Фотография была сделана корреспондентом AP Ефремом Лукацким. Лукацкий опубликовал эту фотографию на своей странице в Facebook.

Видео и фото документируют последствия российских атак

Команда DW, проводившая фактчекинг, связалась с Ефремом Лукацким и спросила его о происхождении фотографии. Лукацкий подтвердил, что это он сделал фотографию и снял видео. В беседе с DW фотограф описал, как он 10 октября в 8:19 по киевскому времени со своим коллегой из агентства Reuters сначала поехал на место, где прогремели первые удары - в Университет Шевченко, а затем он поехал на место, где также были взрывы - на перекресток Жулянской и Льва Толстого. Там и были сделаны фото и видео раненой женщины. Коллега Лукацкого из Reuters Владислав Мусиенко тоже фотографировал эту женщину.

"По прибытии мы видели людей, стоявших у стены, которым оказали помощь. Им военные и врачи оказывали медицинскую помощь. Эту сцену мы сняли в первую очередь. Рядом со мной было еще несколько журналистов с камерами. Я бы сказал, всего около 10 человек", - рассказывает Лукацкий. Сам он дополнительно к фотографиям снимал видео на свой мобильный. Из этого видео, которое длится 33 секунды и имеется в распоряжении DW, вырезаны 14 секунд, которые и постят в Twitter, выдавая за инсценировку. В оригинальном видео слышно, как раненая женщина жалуется на головную боль.

Незадолго до вырезанной сцены и после того, как оператор опустил камеру, видны другие раненые люди, а также машины спасателей и скорой помощи. Они получили ранения от осколков разбитых стекол в многоэтажке, говорит Лукацкий, который работал военным корреспондентом в Афганистане, Ираке, секторе Газа и Чечне.

С помощью Google Street View (справа) место происшествия на видео (слева) можно верифицировать: видео снято вблизи от здания 101 Towers в Киеве
С помощью Google Street View (справа) место происшествия на видео (слева) можно верифицировать: видео снято вблизи от здания 101 Towers в Киеве Фото: AP/Google Street View

Мы смогли локализовать место происшествия: на видео было запечатлено многоэтажное здание, речь шла о киевском небоскребе Business Center 101 Tower. Во время ракетного обстрела находившейся по соседству ТЭЦздание бизнес-центра, в котором использовано много стекла, существенно пострадало, как показывают многие видео, что можно найти в Сети.

Пресс-секретарь МИД ФРГ Кристиан Вагнер (Christian Wagner) подтвердил во время пресс-конференции 10 октября, что "здание 101 Tower в Киеве, в котором находился отдел по выдаче виз, очевидно пострадало".

Настоящие травмы

На той же неделе, когда Киев подвергся ракетным обстрелам, украинский телеканал "1+1" показал сюжет, в котором можно узнать раненую женщину. Украинские журналисты посетили ее в одной из киевских клиник. Женщину зовут Александра Киселева, и она подробно рассказала, как 10 октября по дороге с рабочего места в укрытие была ранена. На ее лице действительно видно много ран, на часть из них были наложены швы.

В интервью она подчеркивает, что мир должен видеть, что делает Россия с мирным населением Украины. Больше всего Киселева хочет, чтобы ее сестра в России увидела ее раненое лицо и поверила ей. И именно о сестре шла речь в видео, которое называют инсценировкой.

Александра Киселева, была ранена во время ракетных обстрелов Киева 10 октября. На фото она дает интервью украинскому телеканаду 1+1
Александра Киселева, была ранена во время ракетных обстрелов Киева 10 октября. На фото она дает интервью украинскому телеканаду 1+1 Фото: TSN/1+1/YouTube

Украинские журналисты также нашли молодого мужчину в военной форме, который на видео оказывает Александре Киселевой первую помощь. Это Александр Мирошниченко, 19-летний студент Национального экономического университета в Киева, который в качестве добровольца 10 октября помогал раненым. Мирошниченко носит на своей форме опознавательные знаки команды Puls, помогающей в эвакуации.

В Instagram-аккаунте Puls размещена история от 10 октября, в которой можно увидеть и Александра Мирошниченко. "Наш брат @aamyros спас сегодня 8 жизней в Киеве", - сказано в подписи к фотографии, на которой Мирошниченко (его имя написано на униформе) устало сидит на земле. Сцена, где Мирошниченко накладывает Киселевой повязку, также есть в Instagram Story. Некоторые фото с места события Мирошниченко опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Из этой же истории в Instagram следует, что Александр Мирошниченко 10 октября сообщал каналу BBС о российских ракетных ударах. Он рассказал, как после первого взрыва вместе со своими друзьями спонтанно отправился в центр города, чтобы помочь людям.

Вывод: Утверждение, что жертвы среди мирного населения во время ракетных обстрелов Киева 10 октября на самом деле являются актерами, - это ложь. Ракетный удар вблизи здания 101 Towers действительно был, и ранение людей, находившихся вблизи от места удара, задокументированы многими международными журналистами.

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