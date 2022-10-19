Фото ⟩ Объект на входе в Художественный музей пробудил фантазию латвийцев

Пользователи соцсетей зафиксировали разрекламированное фото объекта окружающей среды, посмеявшись над тем, что он внешне напоминает сыр Talsu ritulis. Вместо объекта окружающей среды шутники "встроили" огромный сырный круг.

"Ок, исправил!"

Объектом среды является созданная в 2018 году "Медовая монета" (Medus monēta), завоевавшая главный приз на самом престижном в мире конкурсе монет Coin of the Year ("Монета года"). Автор художественной концепции выставки - дизайнер Артурс Аналтс.

​С 9 октября по 15 января 2023 года пройдет выставка, посвященная столетию Банка Латвии, созданная в сотрудничестве с Латвийским Национальным художественным музеем. Выставка призывает ценить деньги не только как неотъемлемую часть рационального экономического мира, но и как прочный культурно-исторический символ, воплощение истории и духовных ценностей латышского народа.

Галерея: "Медовая монета" у главного входа в Латвийский национальный художественный музей

Но и без сырного круга появились и другие интерпретации на тему объекта:

Активность шутников в социальных сетях заметили и в Талсинском крае: "Этот фотомонтаж недалек от истины. В этом году АО Talsu piensaimnieks отмечает свое 100-летие. В честь этого праздника Талсинский музей совместно с AS Talsu piensaimnieks, Латвийским сельскохозяйственным музеем и мастерами по производству сыра Talsu ritulis Элеонорой и Зигурдом Индриксонами организовали выставку о развитии компании на разных этапах истории".