В Детскую больницу попал ребенок с редкой гемофильной палочкой типа B. Подробности

В настоящее время пациент дошкольного возраста, у которого HiB спровоцировала бактеремию и осложненный менингит, переведен из палаты интенсивной терапии в обычное отделение.

Председатель Государственного совета по иммунизации, директор Центра вакцинации семьи BKUS Даце Завадска указывает, что предотвратить заражение могла только прививка.

Благодаря вакцинации в Латвии в течение последних десяти лет было выявлено лишь восемь случаев заражения гемофильной палочкой В у детей. Один случай был летальным. Согласно данным за прошлый год, от инфекции привито 99% латвийских детей.

Переносчиком инфекции может являться каждый человек, однако заболевают только непривитые. Так, без прививки можно заболеть менингитом, лечение которого требует пребывания в стационаре сроком в четыре недели. А осложнения, такие как "гнойные шапочки" на голове у пациента, еще больше затрудняют выздоровление.