В Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) поступил маленький пациент, заразившийся гемофильной палочкой типа В (HiB). Сегодня благодаря вакцинации это очень редкое явление, хотя сам возбудитель присутствует везде. У непривитых людей он вызывает различные болезни, а для малышей опасен вплоть до летального исхода. Об этом сообщает RUS.LSM.lv со ссылкой на администрацию больницы.
В Детскую больницу попал ребенок с редкой гемофильной палочкой типа B. Подробности
В настоящее время пациент дошкольного возраста, у которого HiB спровоцировала бактеремию и осложненный менингит, переведен из палаты интенсивной терапии в обычное отделение.
Председатель Государственного совета по иммунизации, директор Центра вакцинации семьи BKUS Даце Завадска указывает, что предотвратить заражение могла только прививка.
Благодаря вакцинации в Латвии в течение последних десяти лет было выявлено лишь восемь случаев заражения гемофильной палочкой В у детей. Один случай был летальным. Согласно данным за прошлый год, от инфекции привито 99% латвийских детей.
Переносчиком инфекции может являться каждый человек, однако заболевают только непривитые. Так, без прививки можно заболеть менингитом, лечение которого требует пребывания в стационаре сроком в четыре недели. А осложнения, такие как "гнойные шапочки" на голове у пациента, еще больше затрудняют выздоровление.
Гемофильная палочка типа B - одна из частых причин генерализованной инфекции (бактериемии) у детей, у половины из них развивается гнойный менингит, довольно часто (15-20%) - пневмония и реже другие очаговые поражения. Как правило, гемофильная инфекция протекает остро, но некоторые клинические формы могут принимать затяжное течение.
Гемофильная инфекция может протекать в следующих клинических формах:
- гнойный менингит;
- острая пневмония;
- мептицемия;
- воспаление подкожной клетчатки (целлюлит);
- эпиглоттит (воспаление надгортанника);
- гнойный артрит;
- прочие заболевания (перикардит, синуситы, отит, заболевания дыхательных путей и др.).
По данным Бостонского университета, самыми частыми клиническими формами гемофильной инфекции являются менингит, средний отит и пневмония.
(Источник: Википедия)
Завадска призвала родителей изучать информацию не только о возможных побочных действиях вакцин, но и о научно доказанных фактах и рисках в случае отказа от вакцинации.
В случае опасений за здоровье детей по поводу возможных осложнений от прививок следует проконсультироваться в Центре вакцинации семьи BKUS. Защиту от HiB детям обеспечивает комбинированная вакцина (от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, HiB и гепатитв В). Прививки делают в возрасте двух, четырех и шести месяцев, а после - в двухлетнем возрасте.
Если родители не прививали ребенка, с 14 лет он уже может получить вакцину самостоятельно, обратившись к семейному врачу. Привиться от HiB, если это не было сделано в детстве, можно в любом возрасте.
Непривитые люди, контактировавшие с зараженным HiB пациентом, должны пройти профилактический курс лечения антибиотиками.
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