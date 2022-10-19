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Предлагает ли Bolt новую услугу "Приятель по прогулке"? Компания комментирует ситуацию

rus.tvnet.lv
Предлагает ли Bolt новую услугу "Приятель по прогулке"? Компания комментирует ситуацию
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Jimmy Tudeschi/Shutterstock

В соцсетях появилось изображение, на котором предприятие Bolt якобы предлагает новую услугу - Walking Buddy. Портал TVNET связался с компанией, чтобы выяснить, что это за услуга.

Пользователь Twitter опубликовал скриншот мобильного приложения Bolt, на котором видно, что предприятие предлагает услугу Walking Buddy, что на английском языке означает "приятель по прогулке".

Портал TVNET связался с предприятием Bolt, которое указало, что услуга Walking Buddy не существует, это фейковая новость.

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