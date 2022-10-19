Фото ⟩ Определена самая большая тыква в Латвии. Ее вес - 351 кг!

Награды также получили Гатис Бадовскис, чья тыква весила 260 килограммов, и Линда Кузмицка, чья тыква весила 254,5 килограмма.

На четвертом месте оказалась еще одна тыква Бадовскиса, которая весила 201 килограмм, а на пятом месте оказалась тыква (157,5 кг) Ирины Бадовской. Шестое место занял Индарс Кузмицкис с тыквой весом 151 килограмм, а седьмое место - Дайна Бадовска с тыквой весом 121,5 килограмма.

В этом году на "Латвийский чемпионат на самую большую тыкву" было заявлено 18 тыкв из восьми краев Латвии.