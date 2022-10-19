"Латвийский чемпионат на самую большую тыкву" в этом году выиграла тыква Луизы Неймане из Кулдигского края. Вес овоща составил 351 килограмм, а окружность - 390 и 374 сантиметров, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.
Фото ⟩ Определена самая большая тыква в Латвии. Ее вес - 351 кг!
Определена самая большая тыква в Латвии. Ее вес - 351 кг!
Награды также получили Гатис Бадовскис, чья тыква весила 260 килограммов, и Линда Кузмицка, чья тыква весила 254,5 килограмма.
На четвертом месте оказалась еще одна тыква Бадовскиса, которая весила 201 килограмм, а на пятом месте оказалась тыква (157,5 кг) Ирины Бадовской. Шестое место занял Индарс Кузмицкис с тыквой весом 151 килограмм, а седьмое место - Дайна Бадовска с тыквой весом 121,5 килограмма.
В этом году на "Латвийский чемпионат на самую большую тыкву" было заявлено 18 тыкв из восьми краев Латвии.
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