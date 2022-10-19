"Непростые решения" по Херсону. Что имел в виду новый командующий Суровикин

На левый берег Днепра планируется переместить до 60 тысяч жителей Херсонской области, на это уйдет порядка шести дней, заявил Сальдо в среду.

В начале октября украинские части прорвали российскую оборону на правом берегу Днепра и стали продвигаться в направлении Берислава и дамбы на Каховской ГЭС. Угроза окружения российских войск, дислоцированных в Херсоне, стала реальной.

Херсон - проблема для обеих сторон

В районе Херсона, который российская армия захватила без боя в самом начале вторжения в Украину, сосредоточена крупная группировка - по данным открытых источников, 15-20 тысяч военнослужащих.

Фото: BBC

В данный момент российская оборона правобережья растянута по огромной дуге - от Днепровского залива на берегу Черного моря к западу от Херсона до небольшого села Мыловое на берегу Днепра.

На равнинной и почти безлесной местности тяжело как обороняться, так и наступать, но если ошибка в наступлении чревата только потерями, то ошибка в обороне может обернуться катастрофой - владеющая инициативой сторона имеет много возможностей развить оперативный успех и довести его до стратегического.