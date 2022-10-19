Нехватка персонала: Пожарно-спасательная служба закроет часть постов

Подробнее о плане планируется рассказать на пресс-конференции в четверг, 20 октября, в 11:00. В пресс-конференции примут участие министр внутренних дел Кристап Эклонс и глава VUGD Оскар Аболиньш.

Тем временем на портале общественных инициатив Manabalss.lv уже начался сбор подписей за сохранение постов. Автором инициативы указан Латвийский профсоюз пожарных.

По мнению профсоюза, план вызывает опасения как за безопасность людей, так и за права работников VUGD и членов профсоюза.

Как подчеркивают в профсоюзе, такая ситуация явно сложилась из-за нехватки работников.

О дефиците сотрудников было известно давно, но "правительство и VUGD не нашли решения проблемы нехватки пожарных-спасателей, чтобы продолжать выполнять основную функцию VUGD - спасать жизни людей".

Переговоры VUGD с правительством не увенчались успехом, и в результате были потеряны время и специалисты, говорят в профсоюзе, подчеркивая, что ситуация должна быть урегулирована немедленно за счет выделения кризисного финансирования.

Сокращение количества пожарных постов означает, что в отдаленных районах люди рискуют остаться без помощи при кризисных ситуациях или стихийных бедствиях. Каждый гражданин Латвии имеет право на жизнь и здоровье, но за счет сокращения должностей или перераспределения сотрудников VUGD эта функция, одна из основных функций государства, не обеспечивается, считает профсоюз.