Из правительства Британии уволилась министр внутренних дел. На прощание она намекнула, что Трасс тоже лучше уйти

"Мы не только нарушили основные обещания, данные нашим избирателям, но я также сомневаюсь, что мы выполним обязательства, принятые в нашем предвыборном манифесте, такие как сокращение общего числа мигрантов и прекращение незаконной миграции, особенно опасных пересечений [Ла-Манша] на малых лодках", - добавила она.

В кратком ответном письме Трасс поблагодарила Браверман за безупречную работу полиции во время похорон королевы Елизаветы II и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

Суэлла Браверман стала вторым министром, покинувшим кабинет за полтора месяца премьерства Лиз Трасс. Первым на прошлой неделе стал министр финансов Квази Квартенг, задумавший вместе с премьером столь критикуемую налоговую реформу.

Оппозиция восприняла отставку Браверман как несомненный признак неспособности нынешнего кабинета и Консервативной партии управлять страной.

Это, безусловно, удар для Трасс, учитывая, что в настоящий момент Даунинг-стрит отчаянно пытается продемонстрировать единство и стабильность в правительстве. С другой стороны, он дал возможность премьеру назначить министром одного из своих политических оппонентов внутри партии и тем самым попытаться примириться с недовольными членами парламентской фракции тори.

Шэппс на пути к премьеру. Он считался одним из лучших коммуникаторов в правительстве Бориса Джонсона. Трасс начала свое премьерство с того, что уволила его с поста министра транспорта Фото: BEN STANSALL

Новым министром внутренних дел стал Грант Шэппс, который в борьбе пост лидера консерваторов поддерживал соперника Трасс - Риши Сунака.

Этот шаг говорит о том, что Трасс всеми силами пытается объединить партию, поскольку свое премьерство она начала с того, что уволила Шэппса с поста министра транспорта.