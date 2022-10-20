Чт, 20.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

"Можно на "Википедии" и заказать". Пабрикс ответил на нападки в соцсетях о цене Himars

rus.tvnet.lv
"Можно на "Википедии" и заказать". Пабрикс ответил на нападки в соцсетях о цене Himars
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Министр обороны Артис Пабрикс
Министр обороны Артис Пабрикс Фото: Ivars Soikāns/LETA

Пользователи социальных сетей обратились к министру обороны Латвии Артису Пабриксу, чтобы узнать цену ракетно-артиллерийских установок Himars.

Пользователи Twitter заявляют, что в онлайн-энциклопедии "Википедия" указано 3,8 млн долларов США, Литва закупает по 7,5 млн долларов США, а Латвия - по 33-50 млн долларов США за один ракетный комплекс.

"Есть ли какое-либо другое обозначение этого курируемого Пабриксом проекта "решительного премьер-министра" - "Безопасно вместе" - чем разграбление государственных средств в мега-гига-гипермасштабе?"

Пабрикс ответил: "Тогда можно и на "Википедии" заказать :). А если серьезно, то есть ряд показателей, определяющих цену. "Вики" никак не может быть ориентиром, и когда все страны Балтии купят и получат, тогда и можно будет говорить. Добавлю, что покупаем вместе".

Напомним, до 2025 года Латвия планирует закупить у США шесть новых ракетно-артиллерийских установок Himars, а в будущем их количество может быть увеличено, подтвердил агентству LETA министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

В сентябре Пабрикс сообщил журналистам, что Латвия планирует приобрести менее десяти систем Himars, а сегодня министр уточнил, что в ближайшие три года планируется закупить шесть систем.

Галерея: В Латвию прибыли ракетно-артиллерийские комплексы HIMARS

Закупка этого вооружения обойдется в десятки миллионов евро, но точные затраты на данный момент назвать нельзя, потому что приходится учитывать типы ракет и другие позиции. Пабрикс выразил надежду, что США смогут частично покрыть расходы на эту закупку. Также возможна более быстрая поставка этих систем.

Министр допустил, что в будущем Латвия может закупить дополнительные системы Himars.

Himars - это высокоточные реактивные артиллерийские установки с дальностью стрельбы около 300 километров. Есть и системы Himars с меньшим радиусом действия, которые поставляются в Украину.

 

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх