"Можно на "Википедии" и заказать". Пабрикс ответил на нападки в соцсетях о цене Himars

Напомним, до 2025 года Латвия планирует закупить у США шесть новых ракетно-артиллерийских установок Himars, а в будущем их количество может быть увеличено, подтвердил агентству LETA министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

В сентябре Пабрикс сообщил журналистам, что Латвия планирует приобрести менее десяти систем Himars, а сегодня министр уточнил, что в ближайшие три года планируется закупить шесть систем.

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Закупка этого вооружения обойдется в десятки миллионов евро, но точные затраты на данный момент назвать нельзя, потому что приходится учитывать типы ракет и другие позиции. Пабрикс выразил надежду, что США смогут частично покрыть расходы на эту закупку. Также возможна более быстрая поставка этих систем.

Министр допустил, что в будущем Латвия может закупить дополнительные системы Himars.

Himars - это высокоточные реактивные артиллерийские установки с дальностью стрельбы около 300 километров. Есть и системы Himars с меньшим радиусом действия, которые поставляются в Украину.