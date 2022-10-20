Пользователи социальных сетей обратились к министру обороны Латвии Артису Пабриксу, чтобы узнать цену ракетно-артиллерийских установок Himars.
"Можно на "Википедии" и заказать". Пабрикс ответил на нападки в соцсетях о цене Himars
Пользователи Twitter заявляют, что в онлайн-энциклопедии "Википедия" указано 3,8 млн долларов США, Литва закупает по 7,5 млн долларов США, а Латвия - по 33-50 млн долларов США за один ракетный комплекс.
"Есть ли какое-либо другое обозначение этого курируемого Пабриксом проекта "решительного премьер-министра" - "Безопасно вместе" - чем разграбление государственных средств в мега-гига-гипермасштабе?"
Vai ir vēl kāds cits apzīmējums šim "izlēmīgā premjera" "droši kopā" Pabrika kūrētajam projektam kā valsts līdzekļu izlaupīšana mega giga hiper lielā apmērā? pic.twitter.com/1CLPrD4Yni— Izdevniecība "Apvārsnis" (@Apvaarsnis) October 17, 2022
Tad vikipēdijā arī var pasūtīt:). Bet, ja nopietni, tad ir virkne rādītāju, kuri nosaka cenu. Viki nekādi nevar būt atskaites punkts un kad visas BV būs nopirkušas un saņēmušas tad varēs runāt. Piebildīšu, ka pērkam kopā.— Artis Pabriks (@Pabriks) October 17, 2022
Пабрикс ответил: "Тогда можно и на "Википедии" заказать :). А если серьезно, то есть ряд показателей, определяющих цену. "Вики" никак не может быть ориентиром, и когда все страны Балтии купят и получат, тогда и можно будет говорить. Добавлю, что покупаем вместе".
Напомним, до 2025 года Латвия планирует закупить у США шесть новых ракетно-артиллерийских установок Himars, а в будущем их количество может быть увеличено, подтвердил агентству LETA министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
В сентябре Пабрикс сообщил журналистам, что Латвия планирует приобрести менее десяти систем Himars, а сегодня министр уточнил, что в ближайшие три года планируется закупить шесть систем.
Галерея: В Латвию прибыли ракетно-артиллерийские комплексы HIMARS
Закупка этого вооружения обойдется в десятки миллионов евро, но точные затраты на данный момент назвать нельзя, потому что приходится учитывать типы ракет и другие позиции. Пабрикс выразил надежду, что США смогут частично покрыть расходы на эту закупку. Также возможна более быстрая поставка этих систем.
Министр допустил, что в будущем Латвия может закупить дополнительные системы Himars.
Himars - это высокоточные реактивные артиллерийские установки с дальностью стрельбы около 300 километров. Есть и системы Himars с меньшим радиусом действия, которые поставляются в Украину.
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