Латвия планирует закупить шесть артиллерийских систем Himars

В сентябре Пабрикс сообщил журналистам, что Латвия планирует приобрести менее десяти систем Himars, а сегодня министр уточнил, что в ближайшие три года планируется закупить шесть систем.

Закупка этого вооружения обойдется в десятки миллионов евро, но точных затрат на данный момент назвать нельзя, потому что приходится учитывать типы ракет и другие позиции. Пабрикс выразил надежду, что США смогут частично покрыть расходы на эту закупку. Также возможна более быстрая поставка этих систем.

Министр допустил, что в будущем Латвия может закупить дополнительные системы Himars.

Himars - это высокоточные реактивные артиллерийские установки с дальностью стрельбы около 300 километров. Есть и системы Himars с меньшим радиусом действия, которые поставляются на Украину.