Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что трое его несовершеннолетних сыновей находятся на передовой в Украине, где вновь обострились боевые действия между российской и украинской армиями.
Кадыров заявил, что привез на фронт в Украину своих несовершеннолетних детей
Младшему сыну Кадырова 14 лет, старшему - 16. Кадыров опубликовал в своем Telegram-аккаунте видео, на котором его сыновья якобы вблизи линии фронта, а рядом звучат выстрелы.
Ramzan Kadyrov claims his three teenage sons (aged 14,15 and 16) visited the front in Ukraine— Francis Scarr (@francis_scarr) October 19, 2022
He says they "went right up to enemy positions and provided covering fire for attacking troops" pic.twitter.com/4XcNp6vGRv
По словам Кадырова, его сыновья Ахмат, Эли и Адам обратились к "чеченоговорящим шайтанам", воюющим на стороне Украины, и предложили им перейти на другую сторону.
Где конкретно снято опубликованное видео, не сообщается.
О том, что его несовершеннолетние сыновья будут участвовать в "специальной военной операции" в Украине, Кадыров объявил еще в начале октября.
Россия подписала договор Организации Объединенных Наций (ООН), который запрещает участие в боевых действиях лиц моложе 18 лет.
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