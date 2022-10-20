Кадыров заявил, что привез на фронт в Украину своих несовершеннолетних детей

Младшему сыну Кадырова 14 лет, старшему - 16. Кадыров опубликовал в своем Telegram-аккаунте видео, на котором его сыновья якобы вблизи линии фронта, а рядом звучат выстрелы.

Ramzan Kadyrov claims his three teenage sons (aged 14,15 and 16) visited the front in Ukraine



He says they "went right up to enemy positions and provided covering fire for attacking troops" pic.twitter.com/4XcNp6vGRv — Francis Scarr (@francis_scarr) October 19, 2022

По словам Кадырова, его сыновья Ахмат, Эли и Адам обратились к "чеченоговорящим шайтанам", воюющим на стороне Украины, и предложили им перейти на другую сторону.

Где конкретно снято опубликованное видео, не сообщается.

О том, что его несовершеннолетние сыновья будут участвовать в "специальной военной операции" в Украине, Кадыров объявил еще в начале октября.

Россия подписала договор Организации Объединенных Наций (ООН), который запрещает участие в боевых действиях лиц моложе 18 лет.