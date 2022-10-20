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Кадыров заявил, что привез на фронт в Украину своих несовершеннолетних детей

rus.tvnet.lv
Кадыров заявил, что привез на фронт в Украину своих несовершеннолетних детей
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Видео Рамзана Кадырова, на котором его несовершеннолетние сыновья якобы на фронте в Украине
Видео Рамзана Кадырова, на котором его несовершеннолетние сыновья якобы на фронте в Украине Фото: Ekrānuzņēmums no video

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что трое его несовершеннолетних сыновей находятся на передовой в Украине, где вновь обострились боевые действия между российской и украинской армиями.

Младшему сыну Кадырова 14 лет, старшему - 16. Кадыров опубликовал в своем Telegram-аккаунте видео, на котором его сыновья якобы вблизи линии фронта, а рядом звучат выстрелы.

По словам Кадырова, его сыновья Ахмат, Эли и Адам обратились к "чеченоговорящим шайтанам", воюющим на стороне Украины, и предложили им перейти на другую сторону.

Где конкретно снято опубликованное видео, не сообщается.

О том, что его несовершеннолетние сыновья будут участвовать в "специальной военной операции" в Украине, Кадыров объявил еще в начале октября.

Россия подписала договор Организации Объединенных Наций (ООН), который запрещает участие в боевых действиях лиц моложе 18 лет.

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