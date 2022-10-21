"Крики наполнили всю округу". В Кенгарагсе машина сбила перебегавшего дорогу подростка

Незадолго до 10 часов утра 14-летний мальчик вышел из троллейбуса на остановке "улица Малнавас" в Кенгарагсе. В нескольких сотнях метров дальше находится пешеходный переход, однако мальчик решил пересечь проезжую часть по самой короткой траектории. Итог - его сбила машина.

Водитель автомобиля марки Hyundai не успела затормозить, и подросток сильно ударился о лобовое стекло машины, разбив его. Окружающие вызвали медиков и рассказали, что крики пострадавшего парня наполнили всю округу, у него очень болела нога.

Водитель дождалась полицию. Несмотря на то, что подросток пересекал дорогу в непредназначенном для этого месте, водителям нужно помнить о специфике остановок общественного транспорта, утверждает представитель Дирекции безопасности дорожного движения. В частности, каждый день вышедшие из транспорта пассажиры стоят на краю дороги и ждут, когда можно будет перебежать - особенно, дети.

Представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Мартиньш Малмейстарс напоминает, что есть неписанный закон - водитель транспорта должен снижать скорость у пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, а пешеходам нельзя пересекать улицу перед автобусом.

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