Меган Фокс подогрела слухи о новой груди пикантными фото

Накануне звезда фильма "Трансформеры" Меган Фокс похвасталась в соцсетях новым снимком. Фото в черном боди было вызывающим и подчеркнуло большой бюст актрисы.

Для фотосессии Фокс выделила глаза крупными стрелками. На голове у Меган была яркая меховая шляпа. Подписчики и СМИ бросились обсуждать новый сексуальный образ. Конечно, вновь поползли слухи о возможной пластике груди.

Если верить слухам, то впервые Меган Фокс сделала маммопластику еще до 2010 года, а потом еще не раз ложилась под нож хирурга.

Не секрет, что Меган Фокс является большой поклонницей пластических операций. Она кардинально изменила внешность: актриса меняла форму носа, губ, подбородка, делала скулы и блефаропластику. Новость об увеличении груди актриса пока не подтвердила.