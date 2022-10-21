Желтая пресса активно обсуждает возможную операцию 36-летней голливудской звезды Меган Фокс. Актриса якобы увеличила себе грудь.
Меган Фокс подогрела слухи о новой груди пикантными фото
Накануне звезда фильма "Трансформеры" Меган Фокс похвасталась в соцсетях новым снимком. Фото в черном боди было вызывающим и подчеркнуло большой бюст актрисы.
Для фотосессии Фокс выделила глаза крупными стрелками. На голове у Меган была яркая меховая шляпа. Подписчики и СМИ бросились обсуждать новый сексуальный образ. Конечно, вновь поползли слухи о возможной пластике груди.
Если верить слухам, то впервые Меган Фокс сделала маммопластику еще до 2010 года, а потом еще не раз ложилась под нож хирурга.
Не секрет, что Меган Фокс является большой поклонницей пластических операций. Она кардинально изменила внешность: актриса меняла форму носа, губ, подбородка, делала скулы и блефаропластику. Новость об увеличении груди актриса пока не подтвердила.
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