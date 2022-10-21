10 тысяч мобилизованных граждан России уже вернулись домой

Мобилизованные возвращались домой по разным причинам.

По словам Картаполова, если человек был мобилизован по ошибке, то ситуация выясняется и ошибка исправляется. На данный момент не ясно, насколько правдивы эти заявления.

"Частичная" мобилизация, объявленная российским президентом Владимиром Путиным, быстро обернулась всеобщей, которой подвергался практически каждый мужчина, независимо от состояния здоровья и предыдущего военного опыта.

СМИ регулярно сообщают о гибели мобилизованных как на полигонах, так и на передовой.

Мобилизация была объявлена Путиным на фоне успешного контрнаступления ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

Галерея: Мобилизация в России