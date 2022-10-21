Около 10 тысяч мобилизованных граждан России из всех регионов страны уже вернулись на родину, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
10 тысяч мобилизованных граждан России уже вернулись домой
Мобилизованные возвращались домой по разным причинам.
По словам Картаполова, если человек был мобилизован по ошибке, то ситуация выясняется и ошибка исправляется. На данный момент не ясно, насколько правдивы эти заявления.
"Частичная" мобилизация, объявленная российским президентом Владимиром Путиным, быстро обернулась всеобщей, которой подвергался практически каждый мужчина, независимо от состояния здоровья и предыдущего военного опыта.
СМИ регулярно сообщают о гибели мобилизованных как на полигонах, так и на передовой.
Мобилизация была объявлена Путиным на фоне успешного контрнаступления ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
Галерея: Мобилизация в России
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