Какой будет Россия без Путина? Итоги Рижской конференции

"Мы не хотим разрушения России"

Но что будет дальше? Как после войны и после Путина выстраивать отношения с Россией? Об этом участники конференции дискутировали на протяжении двух дней. Так, в первый день глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) назвал три условия для послевоенной нормализации отношений с Россией - персональная ответственность военных преступников, репарации и "депутинизация". Предостерег от применения к России и ее гражданам коллективной ответственности и экс-премьер Швеции Карл Бильдт. В ходе второго дня конференции Сергей Медведев предложил свой, более широкий, список процессов, которые должна пройти будущая Россия. Среди основных из них: "депутинизация", демилитаризация, денуклеаризация, деимпериализация и другие.

Выступление Медведева вызвало оживленную дискуссию и замечания других участников. К осторожности в вопросе о будущем России после ее вероятного поражения в войне призвала старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Кадри Лийк.

"На Западе некоторые радостно обсуждают коллапс России, ее денуклеаризацию - как будто мы собираемся пойти и провести ее. Очевидно, это не так, - возразила Лийк. - Путин пытается представить эту войну, как войну против России, на уничтожение, и у него это получается. Для населения и элит надо нам надо проговорить, что разрушение России - не то, чего мы добиваемся".