В Европе участились взрывы банкоматов

По словам пресс-секретаря Европола Клэр Жорж, типы взрывчатых веществ, используемых бандами при взрывах, также становятся все более мощными и опасными.

"Все чаще и чаще используются чрезвычайно серьезные взрывчатые вещества, что порой приводит к обрушению зданий и гибели невинных людей. Так проходят современные банковские ограбления", - отметила она

Она сказала, что полиция обнаружила растущую тенденцию во многих европейских странах, включая Германию, южную Европу и страны Балтии.

По ее словам, теракты совершаются преступными группировками, которые специализируются на взрывах и действуют на международном уровне.

Немецкая полиция зарегистрировала 287 случаев в прошлом году по сравнению с 268 годом ранее. Прирост был отмечен несмотря на жесткие ограничения перемещения между странами в связи с пандемией. Как ожидается, в этом году цифры существенно увеличатся.

К сентябрю голландская полиция зафиксировала столько взрывов, сколько произошло за весь предыдущий год, несмотря на уменьшение количества банкоматов.