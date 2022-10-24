Вокруг нас много трудолюбивых и предприимчивых людей, которые вместо того, чтобы ныть и жаловаться на свою тяжелую жизнь, проявляют инициативу, создают сообщества и собирают средства, спасают исторические здания от забвения, создают новые туристические достопримечательности и вдохновляют других думать о том, что мы можем сделать, чтобы жить в самой красивой Латвии. В проекте "Истории латвийских сообществ" мы расскажем о людях, которые, объединив свои силы и ум, сделали много хорошего. На этот раз мы познакомимся со впечатляющими достижениями сообщества Яунелгавы.
Истории латвийских сообществ ⟩ Где два яунелгавчанина, там три общества
О сильном сообществе Яунелгавы мы говорим в Radu māja с многолетним руководителем Яунелгавского культурного центра, ныне активисткой Общества содействия развитию культуры Даце Куршинской, председателем правления общества Вайрой Лейниеце, новым руководителем Яунелгавского культурного центра Сандрой Смоной и, конечно, с Эдуардом Калькисом, владельцем Radu māja, членом правления общества RADI Jaunjelgavā.
Место, где обновляется время
По словам Иманта Ланцманиса, с XVII века здесь мало что изменилось. Две улочки, дома с видом на улицу. Центральная площадь. Все на месте. "Да, важные места в Яунелгаве остались прежними, - подтверждает Даце Куршинска. - Например, в парке Лиепу была танцевальная площадка для царской армии, и сейчас там тоже организуют зеленые балы. Паромная переправа - где была раньше, там и сейчас. На кладбище тоже никто не ходит. Вечерами огни свечей загораются на еврейском кладбище, кладбище Красной армии, партизанском. Не говоря уже о домах тех, у кого еще есть семьи".
Место, где время обновляется. Делает круг, как Даугава, и возвращается в ту излучину, откуда можно начать сегодняшний день с самыми важными вещами в жизни. Время не пощадило Яунелгаву - она была почти полностью разрушена во время Первой мировой войны, и на старых фотографиях величественная ратуша стоит посреди заваленной руинами площади. Во время Второй мировой войны некогда большая и энергичная еврейская община была полностью уничтожена. Даже в XXI веке Яунелгава успела побывать в составе трех самоуправлений. В самоуправлении Айзкраукле. С 2009 по 2021 год она была его гордым центром. А во время реформы самоуправлений снова была возвращена в состав самоуправления Айзкрауле. Кроме того, редкий город в Латвии имеет столько названий - Серене, Нейштат, Яунпилсетиня и Яунпилсета, Елгавиня и Яуна Елгава, даже Яуна Рига и Найре. Фридрихштадт. Новгород Прибалтийский...
Где два яунелгавчанина, там три общества
Общество RADI Jaunjelgavā - это новая искра для города. "Это не так уж и ново, общество было основано в 2012 году, - говорит Эдуард. - И это достаточно исторично. Во-первых, мы все здесь родственники. Мой дедушка живет в Яунелгаве. Мы думали, что делать с семейной землей. Моя мама Кристине Калея является главой общества и главным генератором идей. В 2016 году мы начали с Radu tirgus, идея которого также основана на истории города, ведь Яунелгава была городом торговцев, как и многие маленькие города Селии, где обосновалось еврейское население".
Однако в 2016 году традиция торговаться пошла на спад. Никто не верил, что кто-то придет сюда торговать - кто будет покупать? Однако Radu tirgus прочно занял свое место среди латвийских домашних производителей и ремесленников. Тогда родился Radu māja - с мастерскими, особой маркой одежды Pārtapis и очаровательной обстановкой, где уже этим летом предлагалась и возможность переночевать.
Помимо активной работы в обществе, сам Эдуард является руководителем художественного отдела Яунелгавского культурного центра. Однако до недавнего времени он был начальником железнодорожных станций Скривери, Айзкраукле и Плявиняс. Эдуард работает в железнодорожной отрасли уже почти девять лет, поэтому неудивительно, что в настоящее время на семейном участке строится совершенно уникальная Яунелгавская малая железная дорога. "Рельсы шириной 18 сантиметров, и по ним можно ездить на вагонетке". Кроме того, именно общество RADI Jaunjelgavā в сотрудничестве с самоуправлением Яунелгавы создали на центральной площади города самый очаровательный в Селии туристический информационный центр. Теперь он перешел в ведение муниципалитета Айзкраукле. Вот как сильно одно общество изменило облик города!
Нужно только копать!
Даце Куршинска 30 лет возглавляла Яунелгавский культурный центр. "Сейчас я являюсь активистом общества. Мы рисуем, изучаем историю, организуем мероприятия, всевозможные акции", - говорит Даце.
О работе Общества содействия развитию культуры больше может рассказать его руководитель Вайра Лейниеце, но она опаздывает. А приходит с большим запасом картин, чтобы показать их остальным. "Вы всегда носите с собой картины?" - смеется Эдуард. "Конечно, но всегда появляются новые, и их надо кому-то показывать!" - парирует Вайра. И она права. Лейниеце знакомит с языком живописи как детей, так и взрослых. Дамы приходят рисовать в специальный "Клуб по средам" Общества содействия развитию культуры. В свою очередь, в Яунелгавской художественной школе и в художественной школе в Сецес это дети. Объединяющими являются история места и темы культуры.
"Клуб по средам" выпустил коллекцию картин и открыток "Селийские бранчи в пейзаже Селии", а сегодня тут - выполненные учащими художественной школы "Селийские броши в пейзаже Селии".
"На самом деле мы копаем", - говорит Вайра. "Да, нужно просто копать! - добавляет она. - Вот так мы откопали этого Германовского. Первый министр транспорта и труда Латвийской Республики родился в Яунелгаве".
Здесь копают вглубь и вширь. Ведь чтобы начать рассказ о Теодоре Германовском, нужно выйти за пределы двух улиц, центральной городской площади и живописной дороги вдоль Даугавы. Оказывается, в Яунелгаве несколько районов! Есть Зеленая Поляна, есть Верхняя Яунелгава, есть сельская местность города. Большой город, ни убавить, ни прибавить.
Так вот здесь, в сельской местности Яунелгавы, родился Теодор Германовский - не только государственный деятель, но и известный архитектор и инженер-функционалист; по его проектам было построено более 100 зданий в Риге. И Яунелгаве нужен хотя бы его памятник.
Общество содействия развитию культуры вместе с самоуправлением края позаботились об этом. "Ох, это был интересный процесс, как все это произошло! Мы совместно с думой обратились в Министерство транспорта - министром тогда был Талис Линкайтс - с просьбой о том, что нам нужен памятник. Такое богатое министерство, что для них этот памятник! Но этого не произошло. Поддержали, но все деньги не дали. Мы начали собирать пожертвования, обратились ко всем бывшим министрам транспорта, и было на что посмотреть - сам Линкайтс пожертвовал, Анатолий Горбунов пожертвовал, Шлесерс только ничего не пожертвовал", - от восхитительной истории Даце трудно оторваться. Так или иначе, но Яунелгава воздвигла памятник своему великому жителю.
🇱🇻Šodien Jaunjelgavā simboliski atgriežas Teodors Hermanovskis - valstsvīrs, kurš iedvesmo mūs turpināt būvēt uzticību Latvijas valstij.⭐️⭐️⭐️— Satiksmes ministrija (@Sat_Min) October 23, 2020
Paldies visiem ziedotājiem un Jaunjelgavas novada domei! 🇱🇻
Jaunjelgavas novads #satiksmesministrija #jaunjelgava pic.twitter.com/ReqMfwRXeL
Если одно общество не нравится, создайте другое
Два мощных общества, есть ли еще кто-то настолько активный в Яунелгаве? "Общества - это самое лучшее; если вам не нравится одно, создайте другое, то, которое вам понравится!" - это снова комментарий Даце. Существуют охотничьи клубы, танцевальные коллективы, даже знаменитый паром Baltā kaza зарегистрирован как общество. Но это еще не все. В Яунелгаве есть средняя школа и муниципальные учреждения, как и подобает городу. И одним из самых важных является Культурный центр - прямо в центре, как положено, с видом через площадь на богато украшенное здание думы. И ее новый руководитель Сандра Смона присоединяется к беседе.
Сандру можно назвать "реэмигранткой", она вернулась в свой семейный дом в Даудзесской волости два года назад. Молодая, образованная и целеустремленная. Еще один человек, о котором хочется спросить: "Как можно с этим всем справляться?". Сандра, помимо обновления своего семейного дома и управления Культурным центром, изучает циркулярную экономику и социальное предпринимательство, а также является опытным руководителем проектов. "Еще я основала движение "Сельская школа Анны", где мы обучаем детей работе на ферме. Моей дочери Анне 12 лет, ее сверстники ездят в лагеря, знакомятся с сельской жизнью и понимают, что молоко не растет в магазине".
Какова жизнь в Яунелгаве, Даудзесе? "К этому нужно привыкнуть. Стоит считаться с тем, что у вас не будет той инфраструктуры, тех услуг, которые есть в городе. И следует забыть об установке, что в сельской местности жизнь дешевле! Здесь постоянно нужно что-то делать - косить траву, чистить снег, убирать двор. Но именно окружающая среда мотивирует к действиям. Здесь нет того городского стресса, который отнимает энергию. Вставай и делай".
Эффект 100 километров и спасенная рысь
А люди, какое общество в городке? Все признают, что эффект "100 километров" все еще ощущается. Неформальный исторический термин требует небольшого пояснения - в советские годы "нежелательные элементы" были высланы из столицы и им разрешалось селиться не ближе 100 километров от Риги. В то же время, чтобы объединить общество Яунелгавы, многого не требуется. И именно здесь самое место для красочной истории о рыси, которая несколько лет назад забрела на территорию частного дома. С поврежденной лапой, изможденная и голодная. Конечно, животное нужно кормить, лечить и спасать! Тут засуетились все. Были собраны пожертвования на ветеринаров и продукты, организованы питание и уход. "Мы даже написали в Екабпилсское самоуправление с просьбой пожертвовать деньги, потому что у них на гербе изображена рысь! И они пожертвовали, - смеется Даце. - Хватило и на врачей, и на и еду. Когда животное выздоровело, охотники поместили его в клетку, отнесли в лес и там еще кучу мяса оставили - сказали, чтобы Яунелгаву вспоминали добрым словом. Рысь даже не хотела вылезать из клетки!".
Там, где есть рыси, должны быть большие леса. И в Яунелгаве они есть. "Здесь начинается самый большой в Латвии лесной массив, простирающийся от Сунаксте до Балдоне", - говорит Эдуард. У каждого проезжающего, туриста или гостя городок ассоциируется с Даугавой.
Но оказалось, что для самих жителей лес даже важнее, чем река. Большинство компаний занимаются деревообработкой - производят тарную доску, гранулы, есть лесозаготовительные бригады. "Кроме того, из Яунелгавы практически не экспортируются бревна, лес перерабатывается здесь, он имеет добавленную стоимость", - рационально комментирует Эдуард.
И где же еще "лесная мафия"! О да, ходить за грибами и ягодами в большие лесные массивы - святое дело для здешних людей, и удовольствие, и источник дохода. Есть и те, кто отправляется в лес вечером, а потом ночует в машине, чтобы первым добраться до грибов. Существуют также охотничьи коллективы. В любом случае, живя в Яунелгаве, нельзя умереть с голоду, единодушны во мнении все участники беседы.
Хранители Яунелгавы
Однако активное предпринимательство не является определяющей характеристикой города. "Это место, где можно спокойно провести выходные, навестить бабушку". "Каждый порядочный латыш на Лиго и в кладбищенский праздник сидит дома". "Здесь живут хранители дома. Охотники за заработком уехали".
Хранители. Кажется, что именно благодаря им Яунелгава сохраняет свое очарование. Несмотря на меняющиеся времена, здесь всегда было большое количество хранителей. И они должны быть защищены, чтобы это место могло обновляться после очередного временного витка.
"Мы должны защитить среднюю школу! - отмечает Эдуард. - Это жизненная сила города. А в целом - людей, конечно, нужно больше. Здесь такое ощущение затишья перед бурей - все еще произойдет, все впереди. А для этого нужны люди".
Вайра говорит: "Поддержка нужна именно центру города для поддержания и восстановления исторических зданий, как в Кулдиге. Понятно, что это дорого, понятно, что людям не хватает денег. Но нам нужно поднять волну, чтобы общество осознало историческую ценность, чтобы они не ставили эти пластиковые окна в старые деревянные дома. И тогда мало-помалу все произойдет, нужно только начать. В открытом доступе очень не хватает информации о том, что мы имеем. О зданиях, о событиях. Сначала нужно провести серьезное исследование, а потом можно делать стенды, Сабиле - хороший пример. Но сначала нам нужна история. Посмотрите на примеры городов Курземе, которые мы здесь собрали! Да, в Яунелгаве похожая атмосфера".
Сандра отмечает, что все потребности лучше всего видны, когда они личные. Например, не хватает развлечений для детей, невозможно найти няню, да и общая инфраструктура города может быть значительно улучшена.
Визитная карточка Селии
"Яунелгава - это визитная карточка Селии, в сфере туризма уж точно, - Эдуарду очень близок этот вопрос. - Здесь начинается Селия. Мы должны быть в состоянии показать не только наш город, но и рассказать обо всей исторической земле. И это большая ответственность".
"Наши церкви по воскресеньям закрыты! - восклицает Даце, потому что этот вопрос важен не только для туристов. Яунелгава может похвастаться четырьмя историческими, хорошо сохранившимися церквями с активными прихожанами. - Они великолепны с архитектурной точки зрения, и многим людям было бы интересно увидеть их изнутри. Так что же мы пишем во всех туристических буклетах, если их нельзя посмотреть? Если на двери нет даже таблички, кому можно позвонить, чтобы попасть внутрь?".
Конечно, церкви - это религиозные организации, и они существуют с определенной целью, а не для туристов. Однако, активизировав активное сообщество Яунелгавы, можно найти решение и здесь.
Сандра с конкретностью опытного специалиста по проектам уже записывает идеи - участие в "Ночи церквей", Яунелгавский церковный путеводитель, открытые церкви, волонтерские дежурства. Решения ищут.
"Вообще важно, чтобы весь город был открыт по выходным! Церкви открыты, Культурный центр открыт, Туристический информационный центр открыт, магазины открыты. Чтобы было ощущение, что мы ждем гостей, а не замыкаемся в сонной тишине", - говорит Эдуард. И он прав. Город, открытый для гостей и для местных, привлекает движение и, возможно, еще кого-то, кто найдет в Яунелгаве свой дом.
"Сейчас важно, чтобы церкви оставались открытыми, - говорит Даце. - Сегодня такое тяжелое время. Люди встревожены. Куда они могут пойти? Мы должны говорить с церквями".
Лес кормит. Река обнимает. А хранители стоят на страже. Они знают, когда нужно закрыться и запереться. Они знают, когда ценности нужно вынести на свет, потому что кромешная тьма становится слишком густой.
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Цель проекта "Сделай свой город лучше!" - побудить общественность улучшить окружающую среду, выдвигая разного рода объекты и места, нуждающиеся в изменениях. Вы можете творчески подойти к своим идеям - создать что-то новое, заменить или обновить существующий объект, улучшить или озеленить территорию. Все желающие могут представить свой проект на официальном сайте Mežpils в период с 1 октября по 30 ноября. Три из представленных проектов получат финансирование в размере до 10 000 евро для их реализации.
Статья создана в сотрудничестве с Mežpils alus и проектом* общества Ūdenszīmes "Катализатор роста сообщества. Эмпатия".
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*Финансовую поддержку проекта программы NVO fonds осуществляет Фонд интеграции общества из средств, выделенных Министерством культуры.