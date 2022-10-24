Истории латвийских сообществ ⟩ Где два яунелгавчанина, там три общества

Сандру можно назвать "реэмигранткой", она вернулась в свой семейный дом в Даудзесской волости два года назад. Молодая, образованная и целеустремленная. Еще один человек, о котором хочется спросить: "Как можно с этим всем справляться?". Сандра, помимо обновления своего семейного дома и управления Культурным центром, изучает циркулярную экономику и социальное предпринимательство, а также является опытным руководителем проектов. "Еще я основала движение "Сельская школа Анны", где мы обучаем детей работе на ферме. Моей дочери Анне 12 лет, ее сверстники ездят в лагеря, знакомятся с сельской жизнью и понимают, что молоко не растет в магазине".

Какова жизнь в Яунелгаве, Даудзесе? "К этому нужно привыкнуть. Стоит считаться с тем, что у вас не будет той инфраструктуры, тех услуг, которые есть в городе. И следует забыть об установке, что в сельской местности жизнь дешевле! Здесь постоянно нужно что-то делать - косить траву, чистить снег, убирать двор. Но именно окружающая среда мотивирует к действиям. Здесь нет того городского стресса, который отнимает энергию. Вставай и делай".

А люди, какое общество в городке? Все признают, что эффект "100 километров" все еще ощущается. Неформальный исторический термин требует небольшого пояснения - в советские годы "нежелательные элементы" были высланы из столицы и им разрешалось селиться не ближе 100 километров от Риги. В то же время, чтобы объединить общество Яунелгавы, многого не требуется. И именно здесь самое место для красочной истории о рыси, которая несколько лет назад забрела на территорию частного дома. С поврежденной лапой, изможденная и голодная. Конечно, животное нужно кормить, лечить и спасать! Тут засуетились все. Были собраны пожертвования на ветеринаров и продукты, организованы питание и уход. "Мы даже написали в Екабпилсское самоуправление с просьбой пожертвовать деньги, потому что у них на гербе изображена рысь! И они пожертвовали, - смеется Даце. - Хватило и на врачей, и на и еду. Когда животное выздоровело, охотники поместили его в клетку, отнесли в лес и там еще кучу мяса оставили - сказали, чтобы Яунелгаву вспоминали добрым словом. Рысь даже не хотела вылезать из клетки!".