Неделя (с 24 по 30 октября) предстоит важная. "Важная" не равно "тяжелая", но на этот раз оба определения подходят", - предупредила известный российский астролог Василиса Володина в своем Instagram.
Прогноз Василисы Володиной на неделю с 24 по 30 октября: воспаление переходит в хронику
- Венера накаляет страсти (вышла в Скорпион).
- Затмение.
- Пара неприятных квадратов Меркурия.
- Марс опять же разворачивается к концу недели, давая откат и отступление во всех делах.
- Правда, Юпитер готовится бултыхнуться в Рыбы - хороший фактор. А еще он должен усмирять воинственность тех, кто за правду.
"Праведный гнев ослабевает, человеколюбие усиливается - правда, через усиление какого-то страдания, через неудачи. Как в итоге все будет выглядеть, даже боюсь предположить - за последние месяцы я встречала немало людей, которые искренне считают себя человеколюбивыми, но при этом воинственны донельзя. Но некоторое отступление от жестких позиций этими человеколюбцами очень вероятно, - написала Василиса Володина. - А еще то, что мы наблюдали воочию последнее время, станет более засекреченным, подспудным.
Воспалительный процесс внешне вроде бы затихает, но становится хроникой. Простите за это сравнение".
А теперь по дням недели:⠀
Понедельник хорош для решения всех вопросов с детьми до 15 лет, день договороспособный, но с большим количеством информационной «грязи», провокациями, наездами.
Вторник - затмение. Он и последующие могут открыть новую главу в событиях, важных для всех.
Среда - перевозбужденная в который раз нервная система и тревоги по денежным поводам.
Четверг - конфликтный, аварийный, еще раз провокационный. Дерзость и вызов неуместны. Бережемся.
Пятница дарит улучшение настроения и больший конструктив.
Суббота - многодельная.
Воскресенье поможет сдержанности и одновременно взбодрит.
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