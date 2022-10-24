Прогноз Василисы Володиной на неделю с 24 по 30 октября: воспаление переходит в хронику

Венера накаляет страсти (вышла в Скорпион).

Затмение.

Пара неприятных квадратов Меркурия.

Марс опять же разворачивается к концу недели, давая откат и отступление во всех делах.

Правда, Юпитер готовится бултыхнуться в Рыбы - хороший фактор. А еще он должен усмирять воинственность тех, кто за правду.

"Праведный гнев ослабевает, человеколюбие усиливается - правда, через усиление какого-то страдания, через неудачи. Как в итоге все будет выглядеть, даже боюсь предположить - за последние месяцы я встречала немало людей, которые искренне считают себя человеколюбивыми, но при этом воинственны донельзя. Но некоторое отступление от жестких позиций этими человеколюбцами очень вероятно, - написала Василиса Володина. - А еще то, что мы наблюдали воочию последнее время, станет более засекреченным, подспудным.

Воспалительный процесс внешне вроде бы затихает, но становится хроникой. Простите за это сравнение".

А теперь по дням недели:⠀

Понедельник хорош для решения всех вопросов с детьми до 15 лет, день договороспособный, но с большим количеством информационной «грязи», провокациями, наездами.

Вторник - затмение. Он и последующие могут открыть новую главу в событиях, важных для всех.

Среда - перевозбужденная в который раз нервная система и тревоги по денежным поводам.

Четверг - конфликтный, аварийный, еще раз провокационный. Дерзость и вызов неуместны. Бережемся.

Пятница дарит улучшение настроения и больший конструктив.

Суббота - многодельная.

Воскресенье поможет сдержанности и одновременно взбодрит.