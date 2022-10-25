"Это ты? Я не приду": Девушка рассказала о неудачном свидании, и теперь в соцсетях новый мем

Дело в том, что, когда парень увидел девушку, он сначала сфотографировал ее, а затем отправил ей снимок с уточнением - она ли это?

Получив утвердительный ответ, парень резко отказал в свидании.

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История одного свидания pic.twitter.com/gH2A69U1E1 — Лена Шиномонтаж (@bumbumb94244255) October 19, 2022

Многие пользователи были возмущены поведением парня и поддержали девушку, но в какой-то момент скриншот переписки стал шаблоном для мемов и распространился по соцсетям и пабликам. Собрали несколько из них.

- я на месте) в кофейне

- это ты?

- да, я)

- я не приду pic.twitter.com/kcpBuH5RDB — Твиттер Постановича (@postanovich) October 23, 2022

Я извиняюсь. pic.twitter.com/jj7bv2mAq9 — It Starts With Pain (@iGenobreaker) October 20, 2022

— это вы?

— да

— я не приду pic.twitter.com/poMda9vDb9 — Сиварь (@lstdckwthoutslt) October 22, 2022