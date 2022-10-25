Пользовательница Twitter (bumbumb94244255) выставила скриншот переписки с парнем с сайта знакомств, с которым у нее должно было пройти свидание в кофейне. Встреча не состоялась, а теперь ситуация стала мемом.
"Это ты? Я не приду": Девушка рассказала о неудачном свидании, и теперь в соцсетях новый мем
Дело в том, что, когда парень увидел девушку, он сначала сфотографировал ее, а затем отправил ей снимок с уточнением - она ли это?
Получив утвердительный ответ, парень резко отказал в свидании.
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История одного свидания pic.twitter.com/gH2A69U1E1— Лена Шиномонтаж (@bumbumb94244255) October 19, 2022
Многие пользователи были возмущены поведением парня и поддержали девушку, но в какой-то момент скриншот переписки стал шаблоном для мемов и распространился по соцсетям и пабликам. Собрали несколько из них.
- я на месте) в кофейне— Твиттер Постановича (@postanovich) October 23, 2022
- это ты?
- да, я)
- я не приду pic.twitter.com/kcpBuH5RDB
Я извиняюсь. pic.twitter.com/jj7bv2mAq9— It Starts With Pain (@iGenobreaker) October 20, 2022
— это вы?— Сиварь (@lstdckwthoutslt) October 22, 2022
— да
— я не приду pic.twitter.com/poMda9vDb9
– я на месте) в кофейне— Olga (@____Olga__) October 23, 2022
– это ты?
– да я
– я не приду pic.twitter.com/W06WVyNlry
– я на месте) в кофейне— убивалочка (@AAVELENET) October 22, 2022
– это ты?
– да я
– я не приду pic.twitter.com/llM609gnQG
October 21, 2022
October 22, 2022
Я ПРИДУ https://t.co/OkPrd60ZZW— зов рассвета (@Cosmicnothing13) October 21, 2022
— это ты?— Взрослый номер раз (@itgetsworz) October 21, 2022
— да, я)
— я не приду pic.twitter.com/Mk8FgxOGhx
October 21, 2022
-это ты?— Vika Lebedeva (@LebedevaVikka) October 21, 2022
-да, я
-я приду pic.twitter.com/bgkWLLVRlk
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