Вт, 25.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

"Это ты? Я не приду": Девушка рассказала о неудачном свидании, и теперь в соцсетях новый мем

rus.tvnet.lv
"Это ты? Я не приду": Девушка рассказала о неудачном свидании, и теперь в соцсетях новый мем
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments

Пользовательница Twitter (bumbumb94244255) выставила скриншот переписки с парнем с сайта знакомств, с которым у нее должно было пройти свидание в кофейне. Встреча не состоялась, а теперь ситуация стала мемом. 

Дело в том, что, когда парень увидел девушку, он сначала сфотографировал ее, а затем отправил ей снимок с уточнением - она ли это?

Получив утвердительный ответ, парень резко отказал в свидании.

(Чтобы увидеть некоторые твиты целиком - нажмите на них)

Многие пользователи были возмущены поведением парня и поддержали девушку, но в какой-то момент скриншот переписки стал шаблоном для мемов и распространился по соцсетям и пабликам. Собрали несколько из них.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх