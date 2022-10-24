"Игра скоро начнется". В Латвии появятся пиццерии крупной американской сети

В настоящее время компания подогревает интерес к пиццерии в своих соцсетях в TikTok, Facebook и Instagram.

В публикациях компания в основном рассказывает о своей истории. Так, в Instagram представители пиццерии пишут: "С 1973 года Domino's Pizza гарантирует клиентам, что их пицца будет доставлена ​​в течение 30 минут после заказа. Этой политики компания придерживается до сих пор, благодаря чему Domino's заслужила признание мирового лидера по доставке пиццы!".

Дату открытия пиццерия пока не афиширует. На вопрос пользователя о том, когда откроется ресторан, представители ответили лишь то, что "скоро" и нужно немного потерпеть.

Зимой компания искала менеджера по маркетингу - сейчас этого объявления не найти, но на cv.lv можно найти объявления о поисках работников пиццерии.

В группе "Пурвциемс" можно найти фотографии того, как пиццерия активно готовится к открытию на улице Августа Деглава, 100.

Фото: Фото очевидца RUS TVNET

О пиццерии

Domino’s Pizza - американская компания, работающая в сфере общественного питания. Управляет одной из крупнейших в мире сетей пиццерий. Сеть представлена в 90 странах мира и включает около 18 000 ресторанов.

На мировом рынке компания работает в основном через франчайзинг. В 2020 году мировые продажи Domino's Pizza превысили 16,1 миллиарда долларов США.

Еще в прошлом году первая пиццерия этой компании была открыта в Вильнюсе.