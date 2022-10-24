Дзинтарс: темп переговоров о формировании коалиции не такой быстрый, как хотелось бы

Инициативу формирования коалиции взяло на себя победившее на выборах "Новое Единство", которое ведет переговоры с Нацобъединением, "Объединенным списком" (ОС) и "Прогрессивными". Партии пока не пришли к согласию о составе коалиции - "Новое Единство" настаивает на четырехпартийной коалиции с участием "Прогрессивных", а Нацобъединение и ОС выступают против.

По словам Дзинтарса, темп переговоров не такой быстрый, как хотелось бы, и Нацобъединение и "Новое Единство" пока обсуждали только три блока вопросов, что относительно мало. В то же время по тем сферам, которые обсуждались, мнения в целом совпадают.

По мнению лидера Нацобъединения, имеются все условия для скорейшего достижения соглашения на переговорах по формированию коалиции. По словам Дзинтарса, было бы неправильно, если новый Сейм уже приступит к работе, а договоренности о составе правительства еще не будет достигнуто.

Дзинтарс не сомневается, что коалицию сформируют три партии - "Новое Единство", Нацобъединение и ОС. На вопрос, что будет делать Нацобъединение, если "Новое Единство" продолжит настаивать на включении в коалицию "Прогрессивных", Дзинтарс не ответил, выразив мнение, что позиция "Нового Единства" - лишь тактический шаг, не имеющий цели действительно сформировать четырехпартийную коалицию.

По его мнению, "Новое Единство" выступает за включение "Прогрессивных" в коалицию, чтобы добиться большего общего влияния в коалиции, а также это может быть тактическим маневром на переговорах, чтобы добиться лучших позиций по некоторым вопросам.