В Пярну группа подростков избила девочку и засняла все на видео

В соцсетях массово распространяются шокирующие и жестокие видео из Пярну, где несколько девочек-подростков применяли физическую силу для издевательств над несовершеннолетней. Жертву толкают и бьют ногами в лесу. Инцидент произошел в прошлый понедельник, 17 октября.

Другой известный инцидент произошел в субботу, 22 октября, когда 12-летняя девочка подверглась нападению в собственном доме. Якобы девочке отрезали волосы и все засняли.

Видео распространяются со скоростью света в Facebook и TikTok. Имена и адреса проживания вовлеченных сторон также публикуются в соцсетях. "Хорошо, что вы обнародовали имена, может быть, они получат заслуженный позор и наказание", – пишет один из комментаторов.

Инцидент расследует полиция