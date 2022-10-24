Европейский индекс гендерного равенства: Латвия заняла 16-е место среди 27 стран

В целом в сфере труда с 2010 по 2020 год коэффициент занятости увеличился с 44% до 50% среди женщин и с 49% до 61% среди мужчин, тем самым гендерный разрыв в сфере труда увеличился. Больше различий между женщинами и мужчинами с низким и средним уровнем образования, чем среди людей с высшим образованием. В то же время наблюдается тревожная тенденция, когда быстрее всего гендерный разрыв увеличивается между женщинами и мужчинами с высшим образованием.

Самая низкая оценка у Латвии в области знаний (47,7 балла) и власти (50,9 балла).

В области финансов и доходов, где оценивается доступ женщин и мужчин к финансовым и экономическим ресурсам, а также индекс риска бедности для женщин и мужчин, результат Латвии составляет 69,4 балла, что является вторым самым низким показателем в Европе после Болгарии. В период с 2010 по 2020 год риск бедности для женщин увеличился с 20% до 25%, а для мужчин остался неизменным - 20%. Риск бедности особенно высок для пожилых женщин и женщин с низким уровнем образования. В 2020 году почти каждая вторая женщина (44%) в возрасте 65 лет и старше в Латвии находилась на грани бедности.

Гендерное неравенство в Латвии заметно также в сфере власти, где страна набрала 50,9 балла. Хотя с 2010 года показатель Латвии вырос на 16,1 балла, он все же ниже среднего показателя по ЕС, который составляет 57,2 балла.

В Латвии самый высокий в ЕС показатель женщин, умышленно убитых партнером или родственником. По официальным данным, в 2020 году партнер, член семьи или родственник убил 788 женщин в 17 странах-членах ЕС. В Латвии в 2020 году 16 женщин были убиты членами их семей, а шесть женщин были убиты их партнерами.

60% женщин в Латвии пострадали от психологического насилия в течение жизни.