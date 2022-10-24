В понедельник, 24 октября, Европейский институт гендерного равенства опубликовал Европейский индекс гендерного равенства за этот год, в котором Латвия, набрав 61,4 балла, занимает 16-е место среди 27 государств, сообщил специалист по связям с общественностью Министерства благосостояния Эгил Зариньш.
Европейский индекс гендерного равенства: Латвия заняла 16-е место среди 27 стран
Результат Латвии на 0,7 балла ниже, чем в прошлом году.
Индекс основан на данных за 2020 год по таким сферам, как знания, деньги, труд, власть, время, здоровье. В индексе уделено особое внимание последствиям пандемии Covid-19 и негативному влиянию на прогресс, достигнутый в области гендерного равенства. В дополнение к этим темам в индексе 2022 года анализируется также гендерное насилие и насилие в семье.
Поскольку результаты индекса основаны на данных, полученных в 2020 году, они показывают влияние пандемии Covid-19 на гендерное равенство. Женщины чаще всего брали на себя обязанности по уходу.
В то же время сфера услуг, где наблюдается высокий уровень занятости женщин, был а одной из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей. Пандемия Covid-19 также привела к росту домашнего насилия.
Сфера, в которой Латвия получила самую высокую оценку, - это здоровье (79,3 балла), но в то же время это третий самый низкий балл в Европейском союзе, где средний показатель составляет 88,7 балла. У Латвии также высокая оценка в сфере труда - 74,2 балла, что выше среднего показателя по ЕС (71,7 балла).
В целом в сфере труда с 2010 по 2020 год коэффициент занятости увеличился с 44% до 50% среди женщин и с 49% до 61% среди мужчин, тем самым гендерный разрыв в сфере труда увеличился. Больше различий между женщинами и мужчинами с низким и средним уровнем образования, чем среди людей с высшим образованием. В то же время наблюдается тревожная тенденция, когда быстрее всего гендерный разрыв увеличивается между женщинами и мужчинами с высшим образованием.
Самая низкая оценка у Латвии в области знаний (47,7 балла) и власти (50,9 балла).
В области финансов и доходов, где оценивается доступ женщин и мужчин к финансовым и экономическим ресурсам, а также индекс риска бедности для женщин и мужчин, результат Латвии составляет 69,4 балла, что является вторым самым низким показателем в Европе после Болгарии. В период с 2010 по 2020 год риск бедности для женщин увеличился с 20% до 25%, а для мужчин остался неизменным - 20%. Риск бедности особенно высок для пожилых женщин и женщин с низким уровнем образования. В 2020 году почти каждая вторая женщина (44%) в возрасте 65 лет и старше в Латвии находилась на грани бедности.
Гендерное неравенство в Латвии заметно также в сфере власти, где страна набрала 50,9 балла. Хотя с 2010 года показатель Латвии вырос на 16,1 балла, он все же ниже среднего показателя по ЕС, который составляет 57,2 балла.
В Латвии самый высокий в ЕС показатель женщин, умышленно убитых партнером или родственником. По официальным данным, в 2020 году партнер, член семьи или родственник убил 788 женщин в 17 странах-членах ЕС. В Латвии в 2020 году 16 женщин были убиты членами их семей, а шесть женщин были убиты их партнерами.
60% женщин в Латвии пострадали от психологического насилия в течение жизни.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!