20 лет захвату "Норд-Оста". Главные вопросы, которые остались без ответа

Вечером 25 октября - то есть через двое суток после захвата - Бараеву якобы пообещали встречу с полпредом президента в Южном федеральном округе Виктором Казанцевым. Но состояться ей было не суждено - рано утром 26 октября силовики начали штурм, пустив усыпляющий газ в здание театрального центра.

Судя по тому, что рассказывают члены оперативного штаба, имена которых известны, его "гражданская часть", в задачи которой входило спасение заложников, ничего не знала о том, как именно будет проходить штурм и что будут применять токсичное вещество.

Почему все эти детали так важны? В первую очередь потому, что родственники погибших и пострадавших во время теракта считают именно тех, кто руководил штабом, виновными в том, как была спланирована и проходила спасательная операция.

В 2011 году в решении ЕСПЧ по жалобе 64 потерпевших по делу о теракте особо отмечалось, что органы следствия "не установили личность всех должностных лиц, координировавших действия врачей, спасателей и военнослужащих, а также какого рода инструктаж был с ними проведен", а большинство участников оперативной группы не были допрошены.

Еще после теракта потерпевшие требовали завести дело на сотрудников спецслужб, которые осуществляли освобождение заложников. Московская прокуратура отказала, посчитав, что они действовали "в состоянии крайней необходимости".

Что за газ применили во время штурма и зачем его начали?