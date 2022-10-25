"Прогрессивные" отказались быть "младшим братом" и остались в оппозиции

При этом "Новое Единство" заявило, что готово выделить "Прогрессивным" один из своих министерских портфелей.

Бришкенс, комментируя это предложение, подчеркнул, что с самого начала переговоров о формировании правительства позиция "Прогрессивных" однозначна - либо полноправные партнеры по коалиции, либо полноценная работа в оппозиции.

По мнению партии, главные задачи нового правительства остаются неизменными - успешное преодоление экономического и энергетического кризиса и поддержка населения, развитие конкурентоспособной экономики с высокой добавленной стоимостью, а также безопасность Латвии в евроатлантическом пространстве и сплочение общества. Партия подчеркивала эти вопросы на коалиционных переговорах и продолжит представлять их и в оппозиции.

Бришкенс заявил, что "Прогрессивные" возьмут на себя задачу "сторожевого пса демократии" в работе оппозиции. Как конструктивная и ответственная оппозиционная фракция "Прогрессивные" будут поддерживать вопросы, повышающие национальную безопасность, демократию и энергетическую независимость.

Представитель "Прогрессивных" Андрис Шуваев видит опасность в присутствии в 14-м Сейме узких экономических интересов и олигархов. "Мы видим, что блокирование партий и ультимативное, недемократическое отношение закладывают основу для "узкой коалиции", которая не представляет большинство населения Латвии", - подчеркивает Шуваев в распространенном "Прогрессивными" заявлении для прессы.

В свою очередь, характеризуя переговоры о создании правительственной коалиции и решение о создании трехпартийной коалиции, бывший президент Валдис Затлерс заявил, что такой исход логичен.

Как заявил Затлерс в передаче ЛТВ "Утренняя панорама", с самого начала было понятно, что будет трехпартийное правительство.

С точки зрения Затлерса, относительно долгие переговоры с "Прогрессивными" и о том, сколько партий будет в коалиции, велись ради "сохранения лица".