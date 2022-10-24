Решено: Левитс рассказал, какие партии войдут в правительство

Галерея: Встреча Левитса с партией "Новое Единство"

По словам президента, эти партии сформируют правительство, которое останется у власти на все четыре года.

"О временном правительстве не может быть и речи - мы должны серьезно готовиться к следующим четырем годам", - сказал Левитс.

На вопрос, доволен ли он темпами коалиционных переговоров, Левитс ответил утвердительно, заявив, что подготовка программы правительства на следующие четыре года требует большой работы.

По словам президента, переговоры по формированию правительства будут продолжены.

НЕ готово заключить меморандум о сотрудничестве с ОС и НО, а один министерский портфель доверить "Прогрессивным"

"Новое Единство" предложит "Объединенному списку" и Нацобъединению заключить меморандум о сотрудничестве о принципах формирования коалиции, заявил журналистам Кришьянис Кариньш после встречи с Левитсом. Таким образом, будет сформирована четкая трехпартийная коалиция, подчеркнул Кариньш.

В то же время "Новое Единство" один из предусмотренных для него министерских портфелей готово доверить представителю "Прогрессивных".

"Прогрессивным" будет предложено в двустороннем порядке заключить меморандум о сотрудничестве с НЕ о совместной работе в 14-м Сейме. Он будет аналогичен меморандуму о сотрудничестве с правительственными партиями.

По мнению Кариньша, лучшей для страны была бы четырехпартийная коалиция, но зная, что это невозможно из-за возражений ОС и Нацобъединения, "Новое Единство" предлагает другой вариант. Политик также заявил, что ОС и НО отказались от участия "Прогрессивных" в коалиции без веских причин.

​Наилучших результатов на выборах в 14-й Сейм добилась партия "Новое Единство", получившая 26 мандатов, за ней следуют Союз зеленых и крестьян с 16, "Объединенный список" с 15, Национальное объединение с 13, "За стабильность!" с 11, "Прогрессивные" с 10 и "Латвия на первом месте" с девятью мандатами.