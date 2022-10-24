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Решено: Левитс рассказал, какие партии войдут в правительство

"Прогрессивные" получат одно министерское место
rus.tvnet.lv LETA
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Решено: Левитс рассказал, какие партии войдут в правительство
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Эгил Левитс и представитель партии "Новое единство", премьер-министр Кришьянис Кариньш во время встречи в Рижском замке, где обсуждался ход переговоров о формировании правительства
Эгил Левитс и представитель партии "Новое единство", премьер-министр Кришьянис Кариньш во время встречи в Рижском замке, где обсуждался ход переговоров о формировании правительства Фото: Zane Bitere/LETA
  • Новое единство готово доверить один министерский портфель "Прогрессивным"

Следующее правительство будет сформировано коалицией трех политических сил - "Новое единство" (НЕ), "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение (НО), рассказал журналистам сегодня, 24 октября, после встречи с лидером НЕ, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, президент Эгил Левитс.

С другой стороны, у "Нового Единства" и "Прогрессивных" есть возможность заключить двусторонний договор о сотрудничестве для работы в Сейме, если они сами этого захотят, следует из слов Левитса.

По словам Левитcа, на этой неделе три партнера по коалиции попытаются подписать меморандум о сотрудничестве, который послужит основой коалиции и определит принципы работы коалиции и будущую политику правительства. Если он будет подписан всеми тремя сторонами, сразу же начнется интенсивная работа над декларацией нового правительства, в которой, как указал президент, будет обозначена модель работы правительства в его конкретных проектах и действиях.

В декларации будет упомянуто множество пунктов в различных сферах, по которым трем партнерам коалиции придется найти согласие, сказал Левитс. Он также подчеркнул, что главное - не сроки, важнее добиться серьезной декларации правительства.

По мнению президента, такая коалиция будет иметь достаточное большинство. Кроме того, в случае успеха соглашения НЕ и "Прогрессивных" можно будет получить еще большее большинство голосов по некоторым вопросам, сказал президент. По его словам, в основе коалиции должна быть строгая дисциплина - коалиция должна быть единой, и все решения должны быть подготовлены таким образом, чтобы партнеры могли единогласно поддержать соответствующие законопроекты.

Галерея: Встреча Левитса с партией "Новое Единство"

По словам президента, эти партии сформируют правительство, которое останется у власти на все четыре года.

"О временном правительстве не может быть и речи - мы должны серьезно готовиться к следующим четырем годам", - сказал Левитс.

На вопрос, доволен ли он темпами коалиционных переговоров, Левитс ответил утвердительно, заявив, что подготовка программы правительства на следующие четыре года требует большой работы.

По словам президента, переговоры по формированию правительства будут продолжены.

НЕ готово заключить меморандум о сотрудничестве с ОС и НО, а один министерский портфель доверить "Прогрессивным"

"Новое Единство" предложит "Объединенному списку" и Нацобъединению заключить меморандум о сотрудничестве о принципах формирования коалиции, заявил журналистам Кришьянис Кариньш после встречи с Левитсом. Таким образом, будет сформирована четкая трехпартийная коалиция, подчеркнул Кариньш.

В то же время "Новое Единство" один из предусмотренных для него министерских портфелей готово доверить представителю "Прогрессивных".

"Прогрессивным" будет предложено в двустороннем порядке заключить меморандум о сотрудничестве с НЕ о совместной работе в 14-м Сейме. Он будет аналогичен меморандуму о сотрудничестве с правительственными партиями.

По мнению Кариньша, лучшей для страны была бы четырехпартийная коалиция, но зная, что это невозможно из-за возражений ОС и Нацобъединения, "Новое Единство" предлагает другой вариант. Политик также заявил, что ОС и НО отказались от участия "Прогрессивных" в коалиции без веских причин.

​Наилучших результатов на выборах в 14-й Сейм добилась партия "Новое Единство", получившая 26 мандатов, за ней следуют Союз зеленых и крестьян с 16, "Объединенный список" с 15, Национальное объединение с 13, "За стабильность!" с 11, "Прогрессивные" с 10 и "Латвия на первом месте" с девятью мандатами.

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