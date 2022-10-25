В Лиепае демонтирован памятник советской армии

Учитывая, что бронзовая скульптура имеет художественную ценность, она будет передана на хранение в Музей оккупации.

Территория вокруг памятника огорожена, за происходящим следила местная и муниципальная полиция. Во избежание провокаций информация о времени демонтажа памятника заранее не распространялась.

Памятник был расположен у ледовой арены, напротив Торгового канала. Каждый год 9 мая возле него собирались люди. Памятник "Защитникам Лиепаи в 1941 году", известный в народе как "Гранатометчик", был открыт в 1960 году, его авторами являются скульптор Эгонс Звирбулис и архитектор Янис Лицитис.

Галерея: В Лиепае демонтирован памятник защитникам города

Объем расходов на демонтаж памятника не сообщается.

В Лиепае подлежали демонтажу три советских памятника - памятник защитникам Лиепаи на улице Яуна остмала, 9 и памятный камень генерал-майору Дедаеву на улице Гризупес, 37 уже демонтированы.