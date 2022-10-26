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"Модно - и точка". В соцсетях обсуждают новое название Zara в России и придумывают другое

rus.tvnet.lv
"Модно - и точка". В соцсетях обсуждают новое название Zara в России и придумывают другое
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Фото: EPA/SCANPIX/Twitter

"Новая мода" понравилась далеко не всем пользователям Twitter. 

Что случилось? 

Испанский холдинг Inditex (Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius) приостановил деятельность в России 5 марта. Заморожена была работа 502 магазинов, 86 из них - Zara. В апреле звучали новости, что компания ищет способы вновь открыть российские розничные точки.

В итоге вчера, 26 октября, издание "Известия" со ссылкой на источники сообщило, что магазины бренда Zara будут открыты в России под названием "Новая мода" (New Fashion). Пока речь шла только о четырех магазинах. В них будут представлены не все коллекции бренда.

Также сообщается, что российский офис Zara продолжит работу, однако руководить им будет уже бизнесмен из Ливана.

В свою очередь, пользователи Twitter обратили внимание именно на новое название бренда и теперь шутят над ним.

Реакция Twitter 

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