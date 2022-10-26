"Новая мода" понравилась далеко не всем пользователям Twitter.
"Модно - и точка". В соцсетях обсуждают новое название Zara в России и придумывают другое
Что случилось?
Испанский холдинг Inditex (Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius) приостановил деятельность в России 5 марта. Заморожена была работа 502 магазинов, 86 из них - Zara. В апреле звучали новости, что компания ищет способы вновь открыть российские розничные точки.
В итоге вчера, 26 октября, издание "Известия" со ссылкой на источники сообщило, что магазины бренда Zara будут открыты в России под названием "Новая мода" (New Fashion). Пока речь шла только о четырех магазинах. В них будут представлены не все коллекции бренда.
Также сообщается, что российский офис Zara продолжит работу, однако руководить им будет уже бизнесмен из Ливана.
В свою очередь, пользователи Twitter обратили внимание именно на новое название бренда и теперь шутят над ним.
Реакция Twitter
Некоторые твиты могут содержать нецензурную лексику!
Девочки, бегом все в «Новая мода» pic.twitter.com/bZcH7QWVku— Ту мач проблем (@jesuisirina) October 25, 2022
-«Вкусно и точка»— ST L (@stelsdevil) October 25, 2022
-«Старс кофе»
А теперь еще и Zara - «Новая мода»
Остановите это, пожалуйста!
Zara изменит название на «Новая мода», а потом разгонит весь креативный отдел.— Sosindex (@sosindex) October 25, 2022
Добрый кола, stars coffee, вкусно и точка, ростикс, новая мода и т.п. Есть ощущение, что создаётся новая мета-вселенная?— Max Tatarinov (@maxcraftsman) October 25, 2022
Макдак - вкусно и точка— Lily (@SKY_ends) October 25, 2022
Coca Cola - добрый кола
Zara - новая мода
🤌🏽🤌🏽что не так с неймингом в этой стране
Zara останется в России под названием «Новая мода». Подробности работы старой Zara раскрыл источник «Известий».— Сноб (@snob_project) October 25, 2022
Модно и точка!https://t.co/yFyKYzR0Qo
а я считаю, что зара упустила великую возможность назваться ЗАРЯ, выбрав уебским новым неймингом «новую моду»— xu (@meaiin) October 25, 2022
Как вы относитесь к тому, что Zara теперь будет называться Новая мода? Уже чувствуете запах совка?— ну соня (@blablacomics) October 25, 2022
"Ростикс" вместо KFC— masha.jpg 📷 (@rusyasurkova) October 25, 2022
"Новая мода" вместо Zara
Как скоро твиттер денацифицируют до "Народ.ру"?
Вкусно и точка, новая мода, какие ещё пиздатые названия? Икея будет- собрали и ладно?— Olia Kudris (@olia_kudrivaja) October 25, 2022
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💀💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/yW4fSkaE4H— сборник шуток про генри кавилла (@HugsFromStars) October 25, 2022
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