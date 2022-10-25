Жданок прокомментировала неприятные для нее поправки к закону о выборах в Европарламент

"Моя жалоба от 2018 года по поводу идентичных ограничений в законе о выборах в Сейм и в законе о муниципальных выборах уже находится на стадии рассмотрения в ЕСПЧ. Если Сейм примет поправки, я определенно буду использовать это в качестве дополнительного аргумента по уже имеющемуся делу", - пообещала европарламентарий.

В 2018 году Жданок решила обратиться в ЕСПЧ в связи с решением Конституционного суда не отменять запрет на участие в выборах в Сейм для лиц, которые после 13 января 1991 года состояли в определенных советских организациях.

Жданок тогда в сообщении к СМИ указала, что решение Конституционного суда ее не удивило, и это только этап на пути в ЕСПЧ. "Я уверена, что дело будет выиграно, и ЕСПЧ потребует у Латвии отменить политические ограничения, основанные на событиях 30-летней давности", - указала тогда Жданок.

Напомним, юридическая комиссия Сейма на прошлой неделе поддержала для рассмотрения в окончательном чтении поправки к закону о выборах в Европарламент, которыми планируется установить, что кандидатом на выборах в Европарламент в Латвии не может быть лицо, которое после 13 января 1991 года состояло в Коммунистической партии Советского Союза (Латвийской коммунистической партии).

Соответствующее предложение подал депутат от Национального объединения Александр Кирштейнс.

Парламентарий Янис Иесалниекс ранее указывал, что это предложение лишит возможности баллотироваться нынешнего депутата Европарламента Татьяну Жданок.

Парламенту еще предстоит принять поправки в окончательном чтении.

Ранее Верховный суд постановил, что Жданок была членом Коммунистической партии после 13 января 1991 года.