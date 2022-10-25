Владелец брендов Zara и Bershka сообщил о продаже российского подразделения компании

Как говорится в пресс-релизе предприятия, по условиям сделки, в торговых помещениях Inditex в России будут размещены магазины брендов, принадлежащих компании-покупателю, не связанных с итальянской компанией.

"Сделка будет означать прекращение деятельности Inditex в Российской Федерации после того, как 5 марта продажи были приостановлены", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее журнал Forbes сообщил, что Inditex планирует возобновить деятельность в России.

Согласно данным журнала Forbes, четыре бренда Inditex вернутся на российский рынок под новыми названиями, которые пока еще не выбраны - это бренды Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius. В свою очередь бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara Home полностью покинут российский рынок, пишет "Медуза".

Источники сообщили Forbes, что новые магазины будут открыты весной 2023 года, в свою очередь прокремлевское агентство РИА "Новости" сообщило, что магазины могут открыться уже в январе.

Испанское предприятие Inditex закрыло свои магазины в России после начала войны. "Медуза" отмечает, что до этого в стране работали более 500 магазинов разных брендов предприятия, которые приносили ему около 8,5% мировой прибыли.