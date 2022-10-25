"Мы поженились". Журналист и писатель Михаил Зыгарь сообщил о вступлении в брак

"Мы поженились (наверное, правильно говорить "вышли замуж"). Любовь, свобода, правда, счастье. Пора начинать освобождение с самих себя",

- подписал он серию фотографий, на которых кроме него изображен еще один молодой человек - актер Жан-Мишель Щербак.

Михаил Зыгарь - известный российский журналист, режиссер и писатель. С 2010 по 2015 год он работал главным редактором телеканала "Дождь". За время работы на "Дожде" снял документальные фильмы "Похоронить Сталина" (2013), "Кто здесь власть. Четыре версии расстрела Белого дома" (2013) и исторический мини-сериал "Былое и Дума".

Зыгарь является автором бестселлера "Вся кремлёвская рать: Краткая история современной России", а также еще ряда книг.

В сентябре 2014 года был удостоен Международной премии за свободу прессы от Комитета защиты журналистов.

В феврале 2022 года стал инициатором обращения писателей против вторжения России в Украину. В 2022 году уехал из России в Германию, где в данный момент и проживает.

21 октября 2022 года Минюст России внес Зыгаря в список СМИ - "иностранных агентов".

Жан-Мишель Щербак - актер театра и кино, ставший известным после участия в шоу "Замуж за Бузову". Ранее он также работал журналистом.