Россия сообщила США о начале учений с ядерным оружием

"Сообщая об учениях, Россия выполняет свои обязательства по контролю за вооружениями", - заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Эти извещения уменьшают риск неверной оценки происходящего", - отметил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Предыдущие такие учения закончились всего за несколько дней до вторжения России в Украину. О дате проведения учений не было объявлено заранее. По словам, американских представителей, они ожидали официального российского извещения о начале учений в течение нескольких недель.

Уже в начале октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс НАТО будет внимательно следить за испытаниями и сохранять бдительность, принимая во внимание исходящие из России ядерные угрозы и опасную ядерную риторику.