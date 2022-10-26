Во вторник Россия официально уведомила Соединенные Штаты о проведении учений стратегических ядерных сил "Гром", в ходе которых будут произведены запуски баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки.
Россия сообщила США о начале учений с ядерным оружием
"Сообщая об учениях, Россия выполняет свои обязательства по контролю за вооружениями", - заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Эти извещения уменьшают риск неверной оценки происходящего", - отметил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Предыдущие такие учения закончились всего за несколько дней до вторжения России в Украину. О дате проведения учений не было объявлено заранее. По словам, американских представителей, они ожидали официального российского извещения о начале учений в течение нескольких недель.
Уже в начале октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс НАТО будет внимательно следить за испытаниями и сохранять бдительность, принимая во внимание исходящие из России ядерные угрозы и опасную ядерную риторику.
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