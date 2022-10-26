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Видео ⟩ Пабрикс: введение СГО будет самым большим вызовом для нового министра обороны

rus.tvnet.lv
Пабрикс: введение СГО будет самым большим вызовом для нового министра обороны
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Министр обороны Артис Пабрикс.
Министр обороны Артис Пабрикс. Фото: Zane Bitere / LETA

Введение Службы государственной обороны (СГО) станет самым большим вызовом для нового министра обороны, сказал в интервью программе LTV Rīta panorāma покидающий свой пост министр обороны Артис Пабрикс.

Пабрикс не стал оценивать своих возможных преемников, лишь подчеркнув, что для страны важно сохранить поставленные до сих пор цели в оборонной сфере и скорость их достижения.

Политик сообщил, что, по словам самой армии, на данный момент она на 70% готова к реализации СГО, если судить по подготовленной инфраструктуре, документам, уведомлению о новобранцах и т.д.

Уходящий министр отказался принять резкую критику юристов Сейма о некачественной подготовке законопроекта службы гособороны. По мнению Пабрикса, СГО нужно запускать как можно скорее, потому что "мы живем в условиях войны".

Пабрикс считает, что внедрение СГО является неотложным, поскольку в настоящее время исчерпаны возможности пополнения рядов армии на добровольных началах.

Видео: Интервью Артиса Пабрикса программе Rīta panorāma на латышском языке

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