Видео ⟩ Пабрикс: введение СГО будет самым большим вызовом для нового министра обороны

Пабрикс не стал оценивать своих возможных преемников, лишь подчеркнув, что для страны важно сохранить поставленные до сих пор цели в оборонной сфере и скорость их достижения.

Политик сообщил, что, по словам самой армии, на данный момент она на 70% готова к реализации СГО, если судить по подготовленной инфраструктуре, документам, уведомлению о новобранцах и т.д.

Уходящий министр отказался принять резкую критику юристов Сейма о некачественной подготовке законопроекта службы гособороны. По мнению Пабрикса, СГО нужно запускать как можно скорее, потому что "мы живем в условиях войны".

Пабрикс считает, что внедрение СГО является неотложным, поскольку в настоящее время исчерпаны возможности пополнения рядов армии на добровольных началах.