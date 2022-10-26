Введение Службы государственной обороны (СГО) станет самым большим вызовом для нового министра обороны, сказал в интервью программе LTV Rīta panorāma покидающий свой пост министр обороны Артис Пабрикс.
Видео ⟩ Пабрикс: введение СГО будет самым большим вызовом для нового министра обороны
Пабрикс не стал оценивать своих возможных преемников, лишь подчеркнув, что для страны важно сохранить поставленные до сих пор цели в оборонной сфере и скорость их достижения.
Политик сообщил, что, по словам самой армии, на данный момент она на 70% готова к реализации СГО, если судить по подготовленной инфраструктуре, документам, уведомлению о новобранцах и т.д.
Уходящий министр отказался принять резкую критику юристов Сейма о некачественной подготовке законопроекта службы гособороны. По мнению Пабрикса, СГО нужно запускать как можно скорее, потому что "мы живем в условиях войны".
Пабрикс считает, что внедрение СГО является неотложным, поскольку в настоящее время исчерпаны возможности пополнения рядов армии на добровольных началах.
Видео: Интервью Артиса Пабрикса программе Rīta panorāma на латышском языке