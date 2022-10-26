Итак, после долгих переговоров все-таки стало определенно ясно, что коалиция будет состоять из трех партий: "Новое Единство", Нацобъединение и "Объединенный список". Что это значит для будущего партии "Прогрессивные" и чего ждать от этой коалиции - говорим в эфире программы "Кто вам платит?".
Кто вам платит? ⟩ "Прогрессивные" не в коалиции - что дальше?
"Прогрессивные" не в коалиции - что дальше?
Несмотря на желание премьер-министра Кришьяниса Кариньша создать коалицию из четырех партий, "Объединенный список" и Нацобъединение остались непреклонными - и "Прогрессивных" в коалиции не будет.
"Новое Единство" предложило "Прогрессивным" один министерский портфель, но тут уже сами новички в Сейме "отказались быть младшим братом" и заявили, что будут работать в оппозиции.
О том, что все это значит и как повлияет на политику Латвии в ближайшем будущем, и поговорим в прямом эфире программы "Кто вам платит?".
Вопросы, которые будут обсуждаться в эфире:
- Чем обусловлена именно такая коалиция?
- Что это значит для будущего "Прогрессивных"?
- Как это повлияет на работу Рижской думы?
- Насколько такая коалиция будет долгосрочной?
Гости эфира:
- Даниэль Павлютс - министр здравоохранения, член объединения "Для развития/За!";
- Андрис Спрудс - член партии "Прогрессивные";
- Кристиан Розенвалдс - политолог.
Программа "Кто вам платит?" выйдет в прямом эфире здесь и в Facebook в 18:00.
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