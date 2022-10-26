Кто вам платит? ⟩ "Прогрессивные" не в коалиции - что дальше?

Несмотря на желание премьер-министра Кришьяниса Кариньша создать коалицию из четырех партий, "Объединенный список" и Нацобъединение остались непреклонными - и "Прогрессивных" в коалиции не будет.

"Новое Единство" предложило "Прогрессивным" один министерский портфель, но тут уже сами новички в Сейме "отказались быть младшим братом" и заявили, что будут работать в оппозиции.

О том, что все это значит и как повлияет на политику Латвии в ближайшем будущем, и поговорим в прямом эфире программы "Кто вам платит?".

Вопросы, которые будут обсуждаться в эфире:

Чем обусловлена именно такая коалиция?

Что это значит для будущего "Прогрессивных"?

Как это повлияет на работу Рижской думы?

Насколько такая коалиция будет долгосрочной?

Гости эфира: Даниэль Павлютс - министр здравоохранения, член объединения "Для развития/За!";

- министр здравоохранения, член объединения "Для развития/За!"; Андрис Спрудс - член партии "Прогрессивные";

- член партии "Прогрессивные"; Кристиан Розенвалдс - политолог.

Программа "Кто вам платит?" выйдет в прямом эфире здесь и в Facebook в 18:00.