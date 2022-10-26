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Кто вам платит? ⟩ "Прогрессивные" не в коалиции - что дальше?

Артем Липин rus.tvnet.lv
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"Прогрессивные" не в коалиции - что дальше?
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Ведущие "Кто вам платит? Дебаты" Артём Липин и Вадим Радионов.
Ведущие "Кто вам платит? Дебаты" Артём Липин и Вадим Радионов. Фото: TVNET

Итак, после долгих переговоров все-таки стало определенно ясно, что коалиция будет состоять из трех партий: "Новое Единство", Нацобъединение и "Объединенный список". Что это значит для будущего партии "Прогрессивные" и чего ждать от этой коалиции - говорим в эфире программы "Кто вам платит?".

Несмотря на желание премьер-министра Кришьяниса Кариньша создать коалицию из четырех партий, "Объединенный список" и Нацобъединение остались непреклонными - и "Прогрессивных" в коалиции не будет.

"Новое Единство" предложило "Прогрессивным" один министерский портфель, но тут уже сами новички в Сейме "отказались быть младшим братом" и заявили, что будут работать в оппозиции.

О том, что все это значит и как повлияет на политику Латвии в ближайшем будущем, и поговорим в прямом эфире программы "Кто вам платит?".

Вопросы, которые будут обсуждаться в эфире:

  • Чем обусловлена именно такая коалиция?
  • Что это значит для будущего "Прогрессивных"?
  • Как это повлияет на работу Рижской думы?
  • Насколько такая коалиция будет долгосрочной?

Гости эфира:

  • Даниэль Павлютс - министр здравоохранения, член объединения "Для развития/За!";
  • Андрис Спрудс - член партии "Прогрессивные";
  • Кристиан Розенвалдс - политолог.

Программа "Кто вам платит?" выйдет в прямом эфире здесь и в Facebook в 18:00.

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