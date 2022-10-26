Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея в среду, 26 октября, предупредили Пхеньян, что ядерные испытания Северной Кореи будут встречены беспрецедентно сильным ответом.
Ядерные испытания КНДР: США обещают "беспрецедентный ответ"
Стороны едины во мнении, что Северная Корея может возобновить испытания ядерной бомбы впервые с 2017 года.
После переговоров в Токио заместители министров иностранных дел трех стран заявили, что будут усиливать политику сдерживания угроз в регионе.
"Мы договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества (..), чтобы Северная Корея немедленно прекратила свою незаконную деятельность и вернулась к переговорам о денуклеаризации", - заявил представитель Южной Кореи.
"Мы пришли к согласию, что потребуется беспрецедентный ответ, если Северная Корея проведет седьмое ядерное испытание", - сказал заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон.
"Чрезвычайно высокая частота проведения Северной Кореей ракетных испытаний, включая пуск 4 октября, когда ракета пролетела над территорией Японии, являются серьезной и немедленной угрозой миру и стабильности в регионе, а также явным вызовом всему международному сообществу", - говорится в пресс-релизе японского МИД по итогам встречи.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил страну "необратимой" ядерной державой в сентябре, фактически положив конец переговорам о программах вооружения Северной Кореи.
Ким трижды встречался с бывшим президентом США Дональдом Трампом, что снизило напряженность, но не привело к прочному соглашению. Пхеньян не проявил интереса к предложению действующего президента США Джо Байдена о проведении переговоров.
Заместитель министра иностранных дел Японии заявил, что ядерная деятельность Северной Кореи и ракетные испытания стали более интенсивными, что создает серьезные проблемы для международного сообщества.
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