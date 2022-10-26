Ядерные испытания КНДР: США обещают "беспрецедентный ответ"

Стороны едины во мнении, что Северная Корея может возобновить испытания ядерной бомбы впервые с 2017 года.

После переговоров в Токио заместители министров иностранных дел трех стран заявили, что будут усиливать политику сдерживания угроз в регионе.

"Мы договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества (..), чтобы Северная Корея немедленно прекратила свою незаконную деятельность и вернулась к переговорам о денуклеаризации", - заявил представитель Южной Кореи.

"Мы пришли к согласию, что потребуется беспрецедентный ответ, если Северная Корея проведет седьмое ядерное испытание", - сказал заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон.

"Чрезвычайно высокая частота проведения Северной Кореей ракетных испытаний, включая пуск 4 октября, когда ракета пролетела над территорией Японии, являются серьезной и немедленной угрозой миру и стабильности в регионе, а также явным вызовом всему международному сообществу", - говорится в пресс-релизе японского МИД по итогам встречи.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил страну "необратимой" ядерной державой в сентябре, фактически положив конец переговорам о программах вооружения Северной Кореи.

Ким трижды встречался с бывшим президентом США Дональдом Трампом, что снизило напряженность, но не привело к прочному соглашению. Пхеньян не проявил интереса к предложению действующего президента США Джо Байдена о проведении переговоров.

Заместитель министра иностранных дел Японии заявил, что ядерная деятельность Северной Кореи и ракетные испытания стали более интенсивными, что создает серьезные проблемы для международного сообщества.