СГБ: самоуправление Латгале и других регионов приостановили сотрудничество с РФ и РБ

СГБ обратила внимание на то, что российские и белорусские спецслужбы всегда были заинтересованы в вербовке латвийских государственных и муниципальных служащих, работников или лиц, связанных с ними. Лица, имеющие отношение к государственному управлению, могут быть им полезны как в качестве источников информации, так и в качестве исполнителей различных мероприятий, соответствующих их интересам.