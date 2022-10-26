Спецслужбы находящихся в международной изоляции России и Беларуси уделяют особое внимание группам иностранных граждан на своей территории, имея полную свободу действий в использовании широкого спектра инструментов для принуждения граждан Латвии к участию в тайном сотрудничестве, заявили агентству LETA в Службе государственной безопасности (СГБ).
СГБ: самоуправление Латгале и других регионов приостановили сотрудничество с РФ и РБ
Учитывая войну России против Украины, СГБ уделяет повышенное внимание поездкам представителей органов государственной власти и самоуправлений и связанных с ними лиц в Россию и Беларусь, оценивая такую деятельность в соответствии с компетенцией службы.
В СГБ подтвердили, что службе известно о групповых поездках в Беларусь, организованных помощником первого заместителя председателя Даугавпилсской думы и представителем общества "Русская община Латвии" Дмитрием Рыбниковым.
По оценке СГБ, такая деятельность представителя самоуправления не соответствует интересам национальной безопасности Латвии.
Организованные Рыбниковым групповые поездки и заявления, сделанные им для информационных ресурсов Беларуси, противоречат осуждающей позиции Латвии в отношении поддержки, оказываемой Беларусью государству-агрессору России. Принимая во внимание упомянутые обстоятельства, такая деятельность представителя самоуправления не способствует сплочению латвийского общества в этих сложных условиях.
СГБ неоднократно предупреждала о разведывательных рисках, связанных с приграничным сотрудничеством латвийских самоуправлений с Россией и Беларусью. По имеющейся в распоряжении службы информации,
не только самоуправления Латгале, но и других регионов прекратили или приостановили официальное сотрудничество с Россией и Беларусью.
СГБ обратила внимание на то, что российские и белорусские спецслужбы всегда были заинтересованы в вербовке латвийских государственных и муниципальных служащих, работников или лиц, связанных с ними. Лица, имеющие отношение к государственному управлению, могут быть им полезны как в качестве источников информации, так и в качестве исполнителей различных мероприятий, соответствующих их интересам.
Принимая во внимание повышенные риски вербовки и разведки на территории России и Беларуси, СГБ рекомендует по возможности воздержаться от посещения этих стран. Необходимость таких поездок особенно тщательно следует учитывать лицам, имеющим прямое или косвенное отношение к государственным административным учреждениям.
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