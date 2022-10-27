В среду, 26 октября, в Балви во время демонтажа на куски рассыпалась скульптура советского памятника. Его изначально планировали сохранить в Музее оккупации, сообщает агентство LETA.
Музей оккупации не дождется памятника из Балви: монумент развалился во время демонтажа
Начатые в среду с утра работы по демонтажу до конца дня фактически были завершены - памятник "Партизанам Великой отечественной войны" был снесен.
От подрядчика получено заключение, что образ скульптуры во время демонтажа развалился на куски, проинформировала директор Музея оккупации Солвита Виба. Скульптурную часть планировалось включить в коллекцию музея, но теперь планы изменились.
Всего в Балвском крае находятся три подлежащих демонтажу прославляющих советский и нацистский режимы объекта - в Балви, Балтинаве и Тилжской волости. Работы по демонтажу в Балви и Тилже завершились, в свою очередь в Балтинаве их планируется начать в ближайшее время.
Демонтаж балвского памятника "Партизанам Великой отечественной войны" обошелся в 24 900 евро без PVN.
В самоуправлении сообщили, что государство финансирует 50% от общих затрат на демонтаж.
Памятник в честь партизан, боровшихся против немецких захватчиков во время Великой отечественной войны (1941 -1945), как называли Вторую мировую войну на территории СССР в Советском Союзе, был открыт в Балви 11 июня 1961 года.
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