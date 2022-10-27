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Музей оккупации не дождется памятника из Балви: монумент развалился во время демонтажа

rus.tvnet.lv
Музей оккупации не дождется памятника из Балви: монумент развалился во время демонтажа
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Музей оккупации
Музей оккупации Фото: Publicitātes foto

В среду, 26 октября, в Балви во время демонтажа на куски рассыпалась скульптура советского памятника. Его изначально планировали сохранить в Музее оккупации, сообщает агентство LETA.

Начатые в среду с утра работы по демонтажу до конца дня фактически были завершены - памятник "Партизанам Великой отечественной войны" был снесен.

От подрядчика получено заключение, что образ скульптуры во время демонтажа развалился на куски, проинформировала директор Музея оккупации Солвита Виба. Скульптурную часть планировалось включить в коллекцию музея, но теперь планы изменились.

Всего в Балвском крае находятся три подлежащих демонтажу прославляющих советский и нацистский режимы объекта - в Балви, Балтинаве и Тилжской волости. Работы по демонтажу в Балви и Тилже завершились, в свою очередь в Балтинаве их планируется начать в ближайшее время.

Демонтаж балвского памятника "Партизанам Великой отечественной войны" обошелся в 24 900 евро без PVN.

В самоуправлении сообщили, что государство финансирует 50% от общих затрат на демонтаж.

Памятник в честь партизан, боровшихся против немецких захватчиков во время Великой отечественной войны (1941 -1945), как называли Вторую мировую войну на территории СССР в Советском Союзе, был открыт в Балви 11 июня 1961 года.

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